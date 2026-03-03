DELIJE SU OVO ŽELELE DA ČUJU! Dobro poznato lice na treningu Zvezde! Kakvo pojačanje za Obradovića!

Konačno Saša Obradović može da odahne, kada je reč o kompletiranju rostera!

Crvena zvezda je dobila veliko pojačanje pred nastavak takmičenja u Evroligi i regionalnom takmičenju, jer se Hasijel Riveropotpuno oporavio od povrede!

Kubanski centar je stigao na Mali Kalemegdan kao veliko pojačanje iz Makabi Tel Aviva, sjajno se pokazao tokom priprema, ali je 1. oktobra polomio kost stopala i ispao iz konkurencije.

Najpre se mislilo da ga čeka tromesečni odmor, ali prošlo je gotovo pola godine otkako se Rivero vratio napokon na Zvezdin trening.

Time je centarska linija crveno-belih definitivno kompletirana, jer se od ranije standardnim Donatasu Motejunasu, Ebuki Izunduu i Semiju Odželeju pridružio takođe oporavljeni Džoel Bolomboj.

Bio je to razlog da osvajač Kupa Radivoja Koraća na pozajmicu u Bešiktaš pošalje Uroša Plavića, a na treninzima Zvezde se vidi kako popularni "Papi" opet radi sa ostatkom ekipe, pa se može očekivati njegov povratak na parket. Istina, u početku neće raditi silovito kao ostali. Treba podsetiti da Rivero važi za jednog od najsnažnijih igrača "u reketu" na evroligaškoj sceni.

Tokom prošle sezone u Makabiju, Kubanac je imao prosek od 10,2 poena, 4,4 skoka i 1,3 asistenciju po meču, uz 62 odsto šuta iz igre.

Autor: D.Bošković