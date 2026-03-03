Veliko Gradište domaćin etape jubilarne 20. trke koja spaja Srbiju i Srpsku – Beograd–Banja Luka 2026

Na današnjem sastanku direktora Međunarodne biciklističke trke „Beograd–Banja Luka 2026“ Vladimira Kuvalje i predsednika Opštine Veliko Gradište Dragana Milića zvanično je dogovoreno da Veliko Gradište bude etapno mesto jubilarnog dvadesetog izdanja trke koja će biti održana od 22. do 26. aprila 2026. godine.

Sastanku su prisustvovali i tehnički izvršni direktor trke Saša Gajićić, kao i Dušan Banović, većnik zadužen za sport u opštini Veliko Gradište.

Ovogodišnje izdanje trke okupiće više od 500 učesnika, od čega 175 takmičara iz 35 zemalja sveta, raspoređenih u 25 ekipa, što trku Beograd–Banja Luka svrstava među najznačajnije sportske događaje u regionu.

Program takmičenja počinje u sredu 22. aprila, kada se vozi etapa Beograd – Požarevac. Istog dana, u popodnevnim časovima, u Velikom Gradištu biće održana kružna trka ulicama i širim regionom ove opštine.

Narednog dana, 23. aprila, vozi se etapa Obrenovac – Zvornik, 24. aprila Bratunac – Vlasenica, dok je 25. aprila na programu etapa Prijedor – Banja Luka – Doboj.

Predsednik opštine Dragan Milić izrazio je zadovoljstvo što će Veliko Gradište biti deo ovog velikog sportskog karavana, ističući da će trka dodatno doprineti promociji turističkih potencijala opštine, posebno Srebrnog jezera, koje iz godine u godinu privlači veliki broj domaćih i stranih turista.

Direktor trke Vladimir Kuvalja zahvalio je rukovodstvu opštine na poverenju i domaćinstvu, naglasivši da jubilarno izdanje trke nastavlja svoju misiju povezivanja Srbije i Republike Srpske kroz sport, prijateljstvo i zajedništvo.