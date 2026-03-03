Preminuo legendarni sportista! Odlazak čuvenog šampiona koji je nosio olimpijsku baklju!

Srpski sport ostao je bez još jednog velikana. U 79. godini života preminuo je Lazar Jaramazović, legendarni mačevalac, dugogodišnji reprezentativac Jugoslavije i čovek koji je svoj život posvetio Mačevalačkom klubu Spartak.

Nosio olimpijsku baklju i pisao istoriju

Jaramazović nije bio samo sportista, bio je simbol jednog vremena. Davne 1972. godine imao je čast da kroz svoju Suboticu nosi olimpijsku baklju pred Igre u Minhenu. Bio je dvostruki prvak Balkana, osvajač brojnih medalja na državnim prvenstvima i učesnik Svetskog prvenstva i Mediteranskih igara.

Stvorio generacije šampiona

Nakon blistave takmičarske karijere, Lazar se posvetio stvaranju novih asova. Kao trener Spartaka i reprezentacije Srbije, izveo je na put nebrojene državne prvake. Njegov doprinos ponovnom pokretanju i stabilizaciji kluba 2011. godine ostaće upisan zlatnim slovima u istoriju subotičkog sporta.

Poslednji ispraćaj

Sahrana legendarnog Jaramazovića održaće se u četvrtak u 13:30 časova na Kerskom groblju u Subotici. Srbija i Subotica se opraštaju od čoveka koji je tri godine zaredom proglašavan za sportistu grada i koji je mačevanje podigao na najviši nivo.

