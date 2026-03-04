VERILA SE SABALENKA: Pogledajte kakvo iznenađenje joj je priredio brazilski biznismen (VIDEO)

Najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, rekla je "da" svom dečku Jorgosu Frangulisu!

Brazilski biznismen grčkog porekla, sa kojim je Sabalenka i vezi skoro dve godine, iznenadio je svoju izabranicu pred turnir u Indijan Velsu, na kome će Sabalenka biti prva nositeljka.

Arina Sabalenka se očigledno nije nadala ovome, pa je na romantičnoj večeri, gde je pored bazena bila gomila sveća, Jorgos Frangulis kleknuo pres nju i upitao je da se uda za njega.

Ona je rekla "da" i zaplakala od sreće, posle čega je par razmenio poljupce i zagrljaje, a Sabalenka pokazala prsten na kojem je ogroman dijamant.



- Ti i ja zauvek - napisala je Sabalenka uz datum kada je zaprošena i emotikon prstena.

Za kratko vreme su Sabalenki stigle mnogobrojne čestitke, a na ovaj video je reagovao i Novak Đoković, koji je inače kućni prijatelj Sabalenke i njenog dečka, sa kojim je čak i u biznisu povezan kao jedan od suvlasnika kluba Le Man iz Francuske.

Novak je objavio tri srca u komentaru na njihovu objavu na Instagramuu.



Arina Sabalenka je četvorostruka Grend slem šampionka i već dugo je prva teniserka sveta. Beloruskinja je pre nešto manje od godinu dana doživela jedan od najtežih trenutaka u životu, kada je njen tadašnji dečko bivši hokejaš Konstantin Kolcov, izvršio samoubistvo skokom sa 24 sprata zgrade u Majamiju, navodno jer nije mogao da podnese njihov raskid.

Mesec dana kasnije Sabalenka se u javnosti se prvi put pojavila sa Jorgosom Frangulisom, na turniru u Madridu pred Rolan Garos.

Frangulis je redovno uz Sabalenku od tada, na svim turnirima je u njenom boksu i bodri je. Tako je bilo i nedavno na Australijan openu, kada je Sabalenka "izvršila pritisak" i pitala ga posle meča tokom intervjua kada će da je veri, što je izazvalo osmeh svih na tribinama Rod Lejver arene.



Frangulis je rođen i odrastao u Sao Paulu u Brazilu, a porodica mu je poreklom iz Soluna i on često boravi u Grčkoj sa Sabalenkom.

Frangulis je inače bio profesionalni automobilista koji se takmičio u Porše Superkupu, i to za "Oak Racing Team", koji sponzoriše upravo njegova firma.



Ipak, automobilizam mu nije bio osnovno sredstvo za obezbeđivanje prihoda, već biznis.

On je vlasnik Oakberija, brazilske franšize koja se bavi proizvodnjom organskih napitaka na bazi bobičastog voća - asai, koje je posebno vezano za Brazil.

Procenjuje se da je bogatstvo Frangulisa procenjeno na oko 100.000.000 dolara.

Autor: D.Bošković