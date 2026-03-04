AU! Luki Dončiću prete suspenzija i novčana kazna! (VIDEO)

Luka Dončić je zabeležio 27 poena, 10 skokova i sedam asistencija, Lebron Džejms je dodao 21 poen, a Los Anđeles Lejkersi su preokretom savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 110:101 za svoju treću uzastopnu pobedu. Nije Dončić bio u centru pažnje samo zbog učinka, već i zbog svađe sa sudijama.

Deandre Ejton je imao 13 poena i osam skokova za Lejkerse, koji su nadoknadili zaostatak u četvrtoj četvrtini i prevazišli 21 izgubljenu loptu tako što su postigli 14 uzastopnih poena u završnici, okončavši meč serijom 24:7. Njihov nalet pred kraj predvodili su Dončić i Ostin Rivs, koji je promašio prvih osam šuteva pre nego što je meč završio sa 15 poena.

Učinak Pelikansa

Zajon Vilijamson postigao je 24 poena u svom povratku nakon jedne utakmice pauze zbog povrede skočnog zgloba prošle subote. Za Pelikanse je ovo bio tek drugi poraz u poslednjih šest utakmica, na četvrtom gostovanju u okviru njihove turneje od šest mečeva po Zapadnoj obali. Trej Marfi III postigao je 21 poen, dok je Sadik Bej dodao 18.

Luka Doncic got heated with the official after he got a technical, lots of complaining going on. pic.twitter.com/0ufvQrHNnq — SM Highlights (@SMHighlights1) 04. март 2026.

Nju Orleans je stekao osam poena prednosti na nešto više od sedam minuta do kraja četvrte četvrtine, ali su se Lejkersi konačno probudili i ostavili Pelikanse bez poena u naredna četiri minuta i 18 sekundi.

Rivs je pogodio trojku na 5:04 do kraja kojom je vratio Lejkerse u vođstvo (96:94), dok su Markus Smart i Dončić pogodili važne trojke u poslednja dva minuta za potvrdu pobede. Smart je pružio impresivnu partiju sa 10 poena, sedam asistencija, četiri ukradene lopte i tri blokade.

Džejms je imao sedam skokova i sedam asistencija. Takođe je šutirao 8/12 iz igre, čime se približio na samo dva pogotka od Karima Abdul-Džabara, koji drži NBA rekord po broju postignutih koševa iz igre (15.837).



Dončić je u drugoj četvrtini dobio svoju 14. tehničku grešku u sezoni. Ipak, nije mu dosuđena druga uprkos tome što je tapšao sudiji u znak protesta zbog nedosuđenog faula u poslednjim minutima. Ukoliko dobije 16. tehničku grešku, uslediće automatska suspenzija.

Pelicans announcer GOING OFF on Luka 😂😂



"This is the frustrating part about Luka. You lead the NBA in free throw attempts, so you complain when they call it, you complain when they don't call it. It comes to a point where you just gotta play."



pic.twitter.com/cxDCcvwBm7 — Hater Report (@HaterReport) 04. март 2026.



Naime, Dončić se raspravljao sa sudijama nakon što su prevideli dva identična prestupa pri izvođenju njegovih slobodnih bacanja, zbog čega je zaradio tehničku grešku. Komentator Pelikansa je prozvao njegovu naviku da se žali bez obzira na sudijske odluke, naročito s obzirom na to da ove sezone predvodi NBA ligu po broju pokušaja sa linije slobodnih bacanja.



Autor: D.Bošković