TADA JE BIO KRAJ: Ovo je najveći maler u životu Jelene Janković

Naša teniserka nikada zvanično nije rekla da je karijera zvršena. Uvek je postajao neki tračak nade da će ponovo igrati, ali...

Bila je aktivna na turnirma legendi, a onda joj se desio veliki maler te 2022. godine.

Srpska teniserka Jelena Janković koja se vratila na teren posle duge pauze kako bi odigrala egzibicioni turnir u Luksemburgu, zaradila je ozbiljnu povredu i morala je hitno na operaciju.

„Džej-Džej” se povredila u duelu sa Danijelom Hantuhovom i posle pet gemova je morala da preda meč. Ispostavilo se da je povreda ozbiljna, stradala je tetiva, pa je operisana u Beogradu u koji je doputovala privatnim avionom.

Patika joj je zapela za beton i posle dodatnih lekarskih pregleda je utvrđeno da je pokidala Ahilovu tetivu.

Momentalno je noga završila u gipsu i usledio je let za Beograd privatnim avionom, koji su joj obezbedili organizatori egzibicije u Luksemburgu.

