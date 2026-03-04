TADA JE BIO KRAJ: Ovo je najveći maler u životu Jelene Janković

Naša teniserka nikada zvanično nije rekla da je karijera zvršena. Uvek je postajao neki tračak nade da će ponovo igrati, ali...
Bila je aktivna na turnirma legendi, a onda joj se desio veliki maler te 2022. godine.
Srpska teniserka Jelena Janković koja se vratila na teren posle duge pauze kako bi odigrala egzibicioni turnir u Luksemburgu, zaradila je ozbiljnu povredu i morala je hitno na operaciju.
„Džej-Džej” se povredila u duelu sa Danijelom Hantuhovom i posle pet gemova je morala da preda meč. Ispostavilo se da je povreda ozbiljna, stradala je tetiva, pa je operisana u Beogradu u koji je doputovala privatnim avionom.
Patika joj je zapela za beton i posle dodatnih lekarskih pregleda je utvrđeno da je pokidala Ahilovu tetivu.
Momentalno je noga završila u gipsu i usledio je let za Beograd privatnim avionom, koji su joj obezbedili organizatori egzibicije u Luksemburgu.
