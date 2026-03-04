Tramp: Nije me briga da li će Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da ga nije briga da li će fudbalska reprezentacija Irana učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

"Zaista me nije briga. Mislim da je Iran teško poražena zemlja. Oni koriste svoje poslednje snage", rekao je Tramp u intervjuu za Politiko.

Iran je bio prvi tim koji se kvalifikovao za Svetsko prvenstvo, ali jedino ta reprezentacija nije imala predstavnika na sastanku koji je Svetska fudbalska federacija FIFA sazvala sastanak za zemlje učesnice u Atlanti u SAD.

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, predsednik Iranskog fudbalskog saveza Mehdi Tadž rekao je da ta reprezentacija neće učestvovati na Svetskom prvenstvu.

"Ono što je sigurno, jeste da se nakon ovog napada ne može očekivati da se radujemo Svetskom prvenstvu sa nadom", rekao je on.

Iran je trebalo da igra protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu 15. juna, Belgije u Los Anđelesu 21. juna i Egipta u Sijetlu 26. juna.

U slučaju da su timovi SAD i Irana završili drugi u svojim grupama, potencijalno su mogle da se suoče u eliminacionoj utakmici 3. jula u Dalasu.