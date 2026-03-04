Sportsko društvo Crvena zvezda danas proslavlja 81. rođendan! Crveno-bela porodica danas broji 34 kluba

Sportsko društvo Crvena zvezda, najveće i najtrofejnije na Balkanu, danas proslavlja 81. rođendan.

U velikoj dvorani starog DIF-a u Deligradskoj 27, 4. marta 1945. godine zvanično je osnovano Omladinsko fiskulturno društvo Crvena zvezda.

Dan pre osnivačke Skupštine 4. marta delegati su i dalje većali koje ime da ponese sportski kolektiv da bi se umešali "kumovi" Slobodan Ćosić i Zoran Žujović, prvi potpredsednici kluba. Ćosić je predložio ime Zvezda, Žujović dodao: "Odlično, samo kad je Zvezda, neka bude crvena".

Određene su i boje: crveno-plavo-belo sa belom petokrakom zvezdom na crvenoj majici - dresu.

Tog popodneva ostvarena je i prva pobeda.

Fudbaleri Crvene zvezde igrali su protiv ekipe Prvog bataljona Druge brigade KNOJ-a i slavili sa 3:0.

Utakmica je odigrana na igralištu "Studenta" pred 3.000 gledalaca.

Pored fudbalske, Društvo je imalo još sedam sekcija - košarkašku, stono-tenisku, šahovsku, plivačku, atletsku, odbojkašku i veslačku.

Fudbalerima i atletičarima pripao je teren S.K. Jugoslavije, košarkaši i odbojkaši dobili su terene bob-kluba na malom Kalemegdanu, veslači i plivači zgradu na Adi Ciganliji.

Za prvog predsednika je izabran Đorđe Paljić, za potpredsednike Zoran Žujović i Slobodan Ćosić, za sekretara Ljubiša Sekulić, za blagajnika Dušan Bogdanović, za ekonoma Predrag Đajić.

Poziv na upis u sportski klub Crvena zvezda objavio je dnevni list Politika 7. marta 1945. godine.

Sve ukupno klubovi SD Crvena zvezda osvojili su 903 ekipna trofeja u seniorskoj konkurenciji.

Najveći uspeh ostvarili su fudbaleri, koji su 1991. godine osvojili titulu prvaka Evrope i sveta, a najbolji u Evropi bili su i atletičari, vaterpolisti, karatisti, košarkašice, mačevaoci i bokseri.

"Crveno-bela" porodica broji 34 kluba, a danas u 12 sati, tradicionalno na stadionu "Rajko Mitić", održaće se proslava rođendana i izbor najboljih u protekloj godini.