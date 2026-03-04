IVANA MAKSIMOVIĆ SE OGLASILA IZ DUBAIJA - Anđušićeva supruga otkrila kakva je situacija u Emiratima: Osetila sam se kao 1999. godine!

Nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku i privemene obustave vazdušnog saobraćaja, naša proslavljena olimpijka Ivana Maksimović ostala je "zaglavljena" sa decom u Dubaiju.

Supruga srpskog košarkaša Danila Anđušića, koji nedavno iz Dubaija prešao u Aris iz Soluna, u svojoj objavi na Instagramu otkrila je da situacija nije nimalo naivna.

Ivana je objavila fotografiju sa sinom, na kojoj sa terase gledaju prelepu Burdž Kalifu.

"Zahvalna sam svima koji su zvali, pisali mi i proveravali. Poslednjih nekoliko dana nas podsećaju ko se moi i ko se pojavljuje", napisala je Ivana.

Osvrnula se i na trenutnu situaciju u Dubaiju.

"Tri dana karatitina kod Teodore u kući. Osetila sam se kao 1999. godine, kada nismo znali šta će se desiti i imali smo sjajnu žurku sa prespavanjem. Ponosna sam na ovu zemlju i odbrambeni sistem Ujedinjenih Arapskih Emirata i način života koji pružaju svima koji žele da im se pridruže", poričila je Ivana Maksimović Anđušić.

Autor: D.Bošković