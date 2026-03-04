AKTUELNO

Ostali sportovi

MMA zvezda u usponu ubijena u kafiću: Ispituju se šokantne tvrdnje

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Juan Figueroa/The Dallas Morning News ||

Svet borilačkih veština potresla je stravična tragedija nakon što je saopšteno da je Jorge Pederson (30), MMA borac u usponu, jedna od žrtava masovne pucnjave koja se dogodila u Ostinu, u državi Teksas.

U jezivom napadu koji se odigrao u nedelju u bašti lokala "Buford’s Backyard Beer Garden", život su izgubile tri osobe, dok je 14 ranjeno. Napadač, identifikovan kao Ndiaga Dianje (53), državljanin Senegala, ubijen je u razmeni vatre sa policijom.

Prema navodima američkih medija, napadač je tokom krvavog pira nosio duks sa natpisom "Property of Allah" (Alahovo vlasništvo).

Vlasti trenutno ispituju šokantne tvrdnje i istražuju da li ovaj napad ima bilo kakve veze sa koordinisanim udarom SAD i Izraela u kojem je, prema nezvaničnim izveštajima koje prenosi "Associated Press", navodno stradao iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Pederson, koji je rodom iz Glenvuda u Minesoti, preselio se u Teksas samo dve nedelje pre kobne pucnjave. Njegov cilj bio je jasan – želeo je da podigne svoju MMA karijeru na viši nivo.

- Bio je veoma zdrav, pun ljubavi, duhovit mlad čovek. Bio je strastven prema Muaji Taiju i MMA-u, a u maju je planirao da postane profesionalac - stoji u dirljivom saopštenju njegove porodice.

Pederson je nastupao u poluteškoj kategoriji i imao je amaterski skor od četiri pobede i dva poraza. Prošle godine je zabeležio pobedu "submission-om", a važio je za borca koji nikada nije birao protivnike.

pročitajte još

Vozač ambulantnih kola ubijao pacijente koje je vozio?! Stravičan slučaj potresa evropsku državu

Autor: Marija Radić

#Borac

#MMA

#Ostin

#Teksas

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

MMA borac (21) se srušio tokom meča i UMRO NA LICU MESTA! Uznemirujući snimak

Svet

Ovo su navijači PAOK-a koji su poginuli u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji

Svet

OVO JE RAZLOG NAJSMRTONOSNIJEG SUKOBA NAVIJAČA IKADA! Sve je počelo kada je ministar ušao na teren, a onda usledio horor u kom je ubijeno 100 ljudi (V

Region

DETALJI UŽASA U HRVATSKOJ! U pucnjavi UBIJENA TRUDNICA, majka troje dece, NJENA SESTRA SE BORI ZA ŽIVOT!

Svet

MASAKR U TEKSASU: FBI istražuje vezu sa međunarodnim terorizmom, u vozilu napadača pronađeni ključni dokazi!

Ostali sportovi

Važan dan za srpski MMA: Dodeljene prve državne stipendije u istoriji MMA sporta! (FOTO)