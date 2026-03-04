MMA zvezda u usponu ubijena u kafiću: Ispituju se šokantne tvrdnje

Svet borilačkih veština potresla je stravična tragedija nakon što je saopšteno da je Jorge Pederson (30), MMA borac u usponu, jedna od žrtava masovne pucnjave koja se dogodila u Ostinu, u državi Teksas.

U jezivom napadu koji se odigrao u nedelju u bašti lokala "Buford’s Backyard Beer Garden", život su izgubile tri osobe, dok je 14 ranjeno. Napadač, identifikovan kao Ndiaga Dianje (53), državljanin Senegala, ubijen je u razmeni vatre sa policijom.

Prema navodima američkih medija, napadač je tokom krvavog pira nosio duks sa natpisom "Property of Allah" (Alahovo vlasništvo).

Vlasti trenutno ispituju šokantne tvrdnje i istražuju da li ovaj napad ima bilo kakve veze sa koordinisanim udarom SAD i Izraela u kojem je, prema nezvaničnim izveštajima koje prenosi "Associated Press", navodno stradao iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Pederson, koji je rodom iz Glenvuda u Minesoti, preselio se u Teksas samo dve nedelje pre kobne pucnjave. Njegov cilj bio je jasan – želeo je da podigne svoju MMA karijeru na viši nivo.

- Bio je veoma zdrav, pun ljubavi, duhovit mlad čovek. Bio je strastven prema Muaji Taiju i MMA-u, a u maju je planirao da postane profesionalac - stoji u dirljivom saopštenju njegove porodice.

Pederson je nastupao u poluteškoj kategoriji i imao je amaterski skor od četiri pobede i dva poraza. Prošle godine je zabeležio pobedu "submission-om", a važio je za borca koji nikada nije birao protivnike.

Autor: Marija Radić