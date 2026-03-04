CIFRA ZA NEVERICU: Evo koliko vredi Sabalenkin verenički prsten (VIDEO)

Verenički prsten Arine Sabalenke oduzima dah – stručnjaci procenjuju da njegova vrednost prelazi milion evra, ali cena nikada nije zvanično potvrđena.

Kada je jedna od najboljih teniserki sveta, Arina Sabalenka, pokazala verenički prsten na ruci, pažnju javnosti nije privukla samo romantična vest - već i dijamant koji bukvalno oduzima dah.

Prema procenama pojedinih medija i stručnjaka za luksuzni nakit, prsten koji je Sabalenka dobila vredi više od 500.000 dolara. Neke procene idu čak i preko milion dolara. Ovde se radi o procenama baziranim na veličini i kvalitetu dijamanta koji se vidi na fotografijama.

Na osnovu snimaka i fotografija, u pitanju je veliki centralni dijamant, najverovatnije visokog stepena čistoće i kvaliteta brušenja, postavljen na elegantnu burmu od belog zlata ili platine.

Stručnjaci iz sveta dragog kamenja navode da kod dijamanata veće karataže cena raste eksponencijalno, pa komadi sa velikim, savršeno brušenim kamenom bez problema prelaze sedmocifrenu vrednost u evrima.

Ljubavna priča

Sabalenka je u vezi sa biznismenom Jorgos Frangulis, osnivačem brenda zdrave hrane i napitaka Oakberi. Njihova veza postala je javna pre godinu dana, ali su od početka negovali diskreciju i izbegavali preterano eksponiranje u medijima.

Frangulis je često viđan u njenom boksu na velikim turnirima, pružajući joj podršku sa tribina, dok je Sabalenka u nekoliko navrata isticala koliko joj znači stabilnost i mir van terena. Upravo ta podrška, kako je nagovestila u intervjuima, pomogla joj je da dodatno mentalno ojača i napravi iskorak u karijeri.

Iako detalji prosidbe nisu do kraja otkriveni, poznato je da je bila intimna i daleko od javnosti, bez glamuroznog spektakla, ali sa prstenom koji je momentalno postao jedna od glavnih tema u sportskim i "lajfstajl" medijima.

Ko je Jorgos Frangulis?

Frangulis je osnivač brenda superhrane Oakberi, poznatog po acai proizvodima, koji ima više od 700 prodavnica širom sveta. Pored poslovnog uspeha, Jorgos je i strastveni ljubitelj automobilskih trka i učestvuje u Porsche GT3 Cup Challenge takmičenjima.

Arina i Jorgos često dele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a on je redovan gost na njenim mečevima.

Rođen je i odrastao u Sao Paulu, ali njegova porodica poreklom je iz Soluna u Grčkoj. Studirao je pravo na univerzitetu Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), ali nikada nije polagao pravosudni ispit.

- Uvek sam znao da neću biti advokat. Pravo sam upisao jer sam smatrao da mi može pomoći u bilo kojoj oblasti. Ono što sam zaista želeo bilo je da budem preduzetnik - rekao je za Forbes Brazil.

Nakon diplomiranja 2014. godine, preselio se prvo u Majami, a zatim u Venis Bič, Kalifornija.

- Često idem u crkvu, razgovor s Bogom mi prija. Na to su me podjednako uticale obe strane porodice. Duhovni aspekt i intuicija mi mnogo znače - ispričao je u istom intervjuu za Forbes.

Autor: Marija Radić