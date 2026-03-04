Velika tragedija za srpski sport: Umro Aleksandar Boričić

Velika tragedija za srpski sport! Preminuo je Aleksandar Boričić, jedno od najvažnijih imena, ne samo u Srbiji i regionu, već u čitavom svetu.

Boričić je pre nekoliko nedelja doživeo moždani udar, a od njegovih posledica je preminuo u 78. godini života.

Ostavio je neizbrisiv trag u srpskom sportu, posebno u odbojci, gde je bio predsednik CEV i potpredsednik FIVB i jedan od najuticajnijih ljudi svetske odbojke.

Vest o njegovoj smrti objavio je legendarni odbojkaš, Vladimir Grbić, koji se od njega oprostio dirljivim rečima.

- Upravo sam saznao da je predsednik odbojkaškog saveza Jugoslavija, Srbije i Crne gore, Srbije predsednik CEV i potpredsednik FIVB Aleksandar Boričić, preminuo zbog posledica moždanog udara. Neću nabrojati uspehe, titule, hobije i zasluge. Njih je more. Čovek od koga sam najviše naučio o sportskoj diplomatiji i upravljanjem procesa sporta. Najzaslužniji za uspehe zlatne generacije i status naše odbojke. Iako sputavan zbog integriteta, do kraja ostao lojalan sebi,porodici i onome što je voleo. ČOVEK pre svega. Sada sa svojim saigračima i prijateljem, bronzanim sa EPO 75, mojim ocem Milošem. Neka ti je laka zemlja učitelju i jedini pravi predsedniče. Hvala ti na svemu, svakom savetu, prekoru, sugestiji. Neke praznine koje ostanu iza vas nikada ih niko ne može popuniti. Ma koliko da se trudi. Najiskrenije saučešće porodici. Seki, Aleksandri, Ivani i unucima. Crvena zvezda je izgubila jednog velikog zvezdaša a sport....nije ni svestan koliku je vrednost nosio ovaj čovek - napisao je Vanja Grbić.

Boričić je rođen u Beogradu 26. maja 1948. godine. Bio je odbojkaš i reprezentativac, dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, a u oktobru 2015. je izabran za predsednika Evropske odbojkaške federacije, a 2020. je ponovo izabran na ovu funkciju.

Tokom karijere je igrao za Crvenu zvezdu, gde je dugo godina bio i funkcioner. Član je Crvene zvezde bio je od 1962. godine. Učestvovao je u osvajanju šampionske titule 1973/74 i bio je član ekipe koja je trijumfovala u Kupu Jugoslavije tri puta. Dres nacionalne reprezentacije nosio je 103 puta. Član je selekcije koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu 1975. godine, prvu u istoriji naše zemlje. Sa reprezentacijom Jugoslavije je osvojio i dve zlatne medalje na Mediteranskim igrama.

Nakon završetka igračke karijere počeo je da se bavi trenerskim poslom u svojoj Crvenoj zvezdi, kao trener ženskog seniorskog tima. Sa ovom ekipom je ostvario zapažene uspehe osvojivši četiri Prvenstva Jugoslavije, tri Kupa Jugoslavije, kao i bronzu u Evropskom kupu 1982. Bio je selektor seniorske i juniorske reprezentacije Jugoslavije u periodu od 1978. do 1987. godine.

Od 1992. godine bio je predsednik Odbojkaškog saveza naše zemlje, pod čijim je vođstvom reprezentacija Srbije ostvarila najveći uspeh u istoriji, osvajanje zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine. Nacionalne reprezentacije su osvojile brojne medalje na svetskim i evropskim takmičenjima i Srbija je postala svetska velesila u odbojci od kada je Boričić na čelu Saveza.

Jedan je od osnivača i začetnika ideje o stvaranju Balkanske odbojkaške asocijacije, prve regionalne organizacije priznate od strane FIVB i CEV. Aleksandar Boričić uživao veliki ugled i poštovanje u odbojkaškom svetu i kao rezultat toga su došla i imenovanja na mesta potpredsednika Evropske odbojkaške konfederacije (CEV) i Svetske odbojkaške federacije (FIVB). Nosilac je velikog broja priznanja, a 2012. godine je postao počasni profesor sporta na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Obavljao je funkciju generalnog direktora Odbojkaškog kluba Crvena zvezda, bio je predsednik Skupštine Sportskog društva Crvena zvezda od 2001. do 2006. godine i predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda od 2010. do 2014. godine.

Bio je nesumnjivo jedan od najuticajnijih Srba u svetu kada je sport u pitanju, a posebno odbojka. Ovo je ogroman gubitak za Srbiju i naš sport.

Autor: Marija Radić