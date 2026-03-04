Terzić održao emotivan govor na proslavi Zvezdinog rođendana: Obećavao svim zvezdašima jednu stvar...

Sportsko društvo Crvena zvezda proslavilo je svoj 81. rođendan u krugu sportista, legendi i prijatelja kluba, a generalni direktor FK Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, poslao je snažnu poruku svim navijačima.

U svečanoj atmosferi na Marakani obeležena je još jedna godišnjica najtrofejnijeg sportskog društva na ovim prostorima. Tim povodom, prisutnima se obratio Zvezdan Terzić, ujedno i predsednik UO SD, koji je podsetio na sve ono što Zvezdu čini "većom od kluba".

- Drago mi je što Crvena zvezda i danas pokazuje veličinu svoga kluba ovolikim prisustvom sportista i uvaženih gostiju. 81. rođendan dočekujemo u slavljeničkoj atmosferi zbog svih uspeha koje smo ostvarili u prethodnom periodu i sa velikim planovima koje imamo za naredni period - počeo je Terzić.

On je posebno naglasio da pripadnost crveno-belim bojama nije samo stvar sporta, već duboke tradicije koja traje od osnivanja 1945. godine.

- Crvena zvezda nije samo sportsko društvo. Crvena zvezda je jedna velika porodica gde se uspeh ostvaruje radom, disciplinom i velikom emocijom prema grbu koji naši sportisti nose na svojim grudima. Ova pripadnost nije samo fraza. To je zavet, emocija, čast i obaveza – jasan je bio direktor fudbalskog kluba.

Proteklu godinu obeležila je neverovatna dominacija u gotovo svim sportovima, što potvrđuju i impresivne brojke koje je Terzić izneo:

- Ostvarili smo 50 ekipnih titula, od toga 29 u seniorskoj i 21 u juniorskoj konkurenciji. Obećavam svim zvezdašima da će biti još ponosniji na nas, da ćemo u narednoj godini biti još bolji, sa više pobeda i trofeja. Na to nas obavezuju naše legende koje su nam ostavile u amanet da negujemo tradiciju velike Crvene zvezde.

Proslava je završena tradicionalnim sečenjem rođendanske torte i zajedničkom fotografijom svih dobitnika priznanja, uz poruku koja se decenijama ori stadionom: "Živela Crvena zvezda!"

Autor: Marija Radić