VRATIO SE MATIJAS LESOR: Francuz trenira punom parom pred derbi u Pireju

Matijas Lesor francuski košarkaš po prvi put je posle duže vremena odradio grupni trening sa Panatinaikosom i sva je prilika da će dobiti minute u predstojećem evroligaškom derbiju protiv Olimpijakosa u Pireju, koji je na programu u petak.

Lesor je stavljen u pun pogon, nakon pauze koja suštinski datira od decembra 2024. godine, iako je u finišu prošle sezone dobio šansu na Fajnal-foru u Abu Dabiju.

U jednom trenutku delovalo da je prelom potkolenice, zarađen u okršaju protiv Baskonije, takve prirode da je karijera nekadašnjeg igrača Partizana ugrožena, Lesor je stoički izdržao sve i novom operacijom u Portugaliji nagovestio povratak na teren.

PAO je nedavno napustio Omar Jurceven, što znatno sužava Atamanove opcije na "petici" pa je jasno kao dan da bi Lesor, zavisno od toga koliko se spremnim bude osećao, trebalo da dobije nešto veću minutažu u Pireju.

