DUŠAN VLAHOVIĆ PONOVO NA TERENU! Srpski reprezentativac se posle tri meseca oporavio od povrede

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović konačno se oporavio se od povrede i operacije primicača.

Vlahović je bio prisutan na treningu "Stare dame", prvi put posle više od tri meseca pauze.

Dušan je van stroja bio od 29. novembra i uskoro bi mogao da bude na raspolaganju Lučanu Spaletiju.

Teško da će baš nastupiti za vikend protiv Pize, ali njegov povratak bi mogao da se desi nedelju dana kasnije na gostovanju Udinezeu.

Pre povrede, Vlahović je na 17 utakmica postigao šest golova u svim takmičenjima.

Srpskom fudbaleru ugovor ističe na leto i još uvek nije poznata njegova budućnost u Torinu.

Autor: Iva Besarabić