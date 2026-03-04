SUSPENDOVAN DUŠAN ALIMPIJEVIĆ: Turska federacija nemilosrdna

Dušan Alimpijević, selektor Srbije i trener Bešiktaša, suspendovan je na dve utakmice!

Suspenzija je usledila zbog komentara na račun suđenja posle utakmice finala Kupa Turske.

U finalu Kupa Turske sastali su se Bešiktkaš i Fenerbahče, a evropski šampion je na kraju slavio i podigao trofej.

Dušan Alimpijević je posle utakmice otvoreno kritikovao arbitre, ne skrivajući ogorčenje zbog odnosa u slobodnim bacanjima.

"U prvom poluvremenu smo šutnuli šest slobodnih bacanja, osam u drugom. Oni imaju preko 30 slobodnih bacanja. Pustite nas da igramo. Ne moram da budem trener u turskoj ligi. Mogu da sedim i gledam utakmice", poručio je srpski stručnjak, otkrivši i da se susreo "oči u oči" sa sudijom za kog smatra da je oštetio njegov tim.

Reakcija nije izostala. Disciplinska komisija Turske federacije suspendovala je Alimpijevića na dve utakmice, a uz to mu je izrečena i novčana kazna od 680.000 turskih lira (oko 13.000 evra).

Nova kazna dodatno komplikuje situaciju za srpskog selektora, koji se u kratkom periodu suočio sa sportskim neuspesima i disciplinskim sankcijama. Ostaje da se vidi kako će Bešiktaš reagovati u narednim mečevima bez svog trenera na klupi – i da li će se tenzije u turskoj košarci nakon ovog finala smiriti.

Autor: Iva Besarabić