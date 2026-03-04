JEDNOGLASNO: Andrija Jorgić izabran za predsednika Šahovskog saveza Srbije

AKTUELNO

Andrija Jorgić izabran je za predsednika Šahovskog saveza Srbije na Redovnoj izbornoj Skupštini Šahovskog saveza Srbije, koja je održana danas u Konferencijskoj sali “PLAYGROUND EXPO BELGRADE 2027”.

Skupštini je prisustvovalo 43 delegata, a izbor Jorgića na čelo ŠSS podržali su delegati Šahovskog saveza Beograda, ŠS Centralne Srbije, ŠS Vojvodine, ŠS Kosova i Metohije, kao i mnogi šahovski klubovi.

Nakon formalnog dela sednice, Jorgić je predstavio prisutnim delegatima rad saveza, kao i program i planove za naredne aktivnosti, ističući da je u prethodnoj godini načinjen veliki pomak u organizacionom smislu, kao i jačanje kapaciteta za realizaciju najznačajnijih projekata.

-Velika mi je čast što mi je poveren novi četvorogodišnji mandat i mislim da zajedničkim trudom i energijom možemo mnogo toga da učinimo kada je u pitanju srpski šah. Svoje ciljeve usmerićemo na nastavak aktivnosti za uvođenje šaha u škole, ali i početak aktivnosti za implementaciju šaha u završnu godinu predškolskih ustanova, kao i rad na poboljšanju uslova za napredak mladih i talentovanih šahista, kroz Akademiju za mlade talente ŠSS.Posebno ćemo jačati saradnju sa lokalnim samoupravama, koje će se ogledati u organizaciji Trofeja u najmanje 10 gradova na godišnjem nivou.Takođe ćemo raditi i na kontinuiranom kandidovanju za organizaciju zvaničnih evropskih i svetskih prvenstava, a posebnu pažnju posvetićemo i na poboljšanju uslova za članove nacionalnih reprezentacija. Svakako, nastavljamo sa podrškom daljem jačanju šaha na Kosovu i Metohiji i podrškom Šahovskom savezu Republike Srpske.Veliku pažnju i napore usmeravaćemo ka nastupu na svetskoj izložbi "Beograd EKSPO 2027", sa idejnim projektom "Igranje šaha 93 dana", a što je jedan vrlo ozbiljan projekat, poručio je Jorgić i dodao da je u planu i rad na projektu koji je san svih šahovskih zaljubljenika a to je osnivanje Srpske kuće šaha.

Izbornoj Skupštini prisustvovao je i generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

