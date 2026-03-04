AKTUELNO

FENERBAHČE KAŽNJEN ZBOG SKANDALOZNE PROVOKACIJE NA RAČUN SRPSKOG NARODA: Turci odlično prošli, smešna kazna u odnosu na Partizan...

Na tom meču navijači Fenerbahčea istakli su i jedan uvredljivi transparent na račun čitave Srbije, kojim su odgovorili na prethodni transparent Partizana u Beogradu.

Naime oni su istakli transparent koji oslikava srpske vojnike kao robove, dok je u pozadini i tvrđava u Nišu, uz potpis datuma Kosovskog boja.

Takođe, oni su imali i natpis.

"Svi ste vi turski sinovi", zbog čega je Evroliga i odlučila da ih kazni.

Kako je navela organizacija najjačeg klupskog evropskog takmičenja, Fenerbahče će zbog ovoga morati da plati 12.000 evra, što je i smešna kazna u poređenju s onim što je Partizan pretrpeo.

Crno-beli su zbog transparenta na kojem simbolizuju Miloša Obilića i Sultana Murata platio čak 40.000 evra, dok su morali da igraju i pred smanjenim kapacitetom na 80 odsto Beogradske arene.

