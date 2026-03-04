Futsaleri Partizana u polufinalu Kupa Srbije

Futsal klub Partizan plasirao se u 1/2 finale Kupa Srbije, pobedivši na domaćem terenu ekipu KMF Vranje rezultatom 3:0. Golove za crno-bele postigli su: Denis Ramić (13’) i Drago Šljukić (14’, 32').

Crno-beli su od samog početka utakmice uspostavili ritam igre i pokazali jasnu organizaciju na terenu. Tokom većeg dela meča imali su kontrolu poseda i uspevali da igru zadrže na protivničkoj polovini, uz disciplinovan pristup u svim fazama igre.

Šef stručnog štaba Igor Šošo, izneo je svoje viđenje utakmice:

"Čestitao bih ekipi Vranja na fer i korektnoj igri, to su naši dugogodišnji prijatelji, znamo se dugo. Želim im i da ostvare opstanak u Prvoj ligi, pa sledeće godine da se to malo još uozbilji. Što se nas tiče, čestitao bih momcima na dobroj i sigurnoj utakmici. Rezultatski - nismo imali taj broj golova kao na ostalim utakmicama. Imali smo neke šanse, mogli smo i više golova da postignemo, ali mene raduje igra - bili smo sigurni i odradili smo ono što smo hteli, plasirali smo se u Final Four! Igrali smo nekoliko utakmica protiv prvoligaša. Iskreno, znali smo jačinu svih tih protivnika. Pobedili smo te utakmice, plasirali smo se u Final Four. Tamo nas očekuju najbolja tri tima iz Prve lige i njih ćemo morati malo dublje da analiziramo, posebno Loznicu, ali tu smo sa ostalima, dosta smo konkurentni da osvojimo Kup Srbije".

Dvostruki strelac, Drago Šljukić smatra da je ovo najbolja utakmica Partizana do sada:

"Pre svega bih se osvrnuo na jednu možda i najbolju igru ove sezone cele protiv ekipe koja uopšte nije loša, ali danas smo toliko dominirali u polju, bez obzira na rezultat. Imali smo mnogo veće rezultate, ali igra kao igra je bila zaista na vrhunskom nivou i to se osetilo na terenu i nekako mislim da su oni manje-više bili bez ozbiljnijih pretnji ka našem golu. Tako da na to sam najviše srećan i ponosan, a dva gola su došla kao kruna neke jake odbrane i uz malo sreće".

-Koga priželjkujete u polufinalu?

"Iskren da budem, to sad sve zavisi od ostalih rezultata, nisam siguran ko je sve prošao i kad igraju, ali ko god da bude to su dobre ekipe. Hajde da kažem, možda je Loznica tu najbolja od tih kandidata, ali svi su vrlo slični, profesionalne, ozbiljne ekipe, tako da biće zanimljiv duel ko god da bude. Ja se ne bih zadovoljavao samo što smo ušli u Final Four, to nam je bio neki cilj ranije, ali sad kad smo već tu naravno borimo se do kraja i zaista mislim da imamo šta da tražimo. Danassmo to pokazali protiv prvoligaške ekipe koja je godinama u samom vrhu. Mi smo protiv njih pokazali sjajnu igru i sigurno nećemo da se krijemo i plašimo bilo koga iz Prve lige! "

Na visini zadatka bio je i čuvar mreže Miodrag Aksentijević koji je do samog kraja sačuvao mrežu:

"Ja bih prvo pohvalio igru cele ekipe koja je bila skroz sigurna danas i ni u jednom trenutku se nije dovodilo u pitanje pobednika. Mislim da je to pred ovaj Final Four veoma važno, zato što će tamo ta sigurnost odlučiti o ekipama koje će se plasirati u finale. Jedan cilj je ispunjen, to jest dva cilja su ispunjena. Ušli smo u Super ligu i ušli smo u Final Four. Ali, mi smo ekipa koja svoje ciljeve uvek diže sa osvojenim prethodnim, tako da se nadamo da možemo pružiti dobar otpor i možda se i potruditi da osvojimo i taj Kup".

Final Four Kupa Srbije biće odigran u Smederevu od 3. do 5. aprila.

Autor: Iva Besarabić