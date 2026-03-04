AKTUELNO

EVROLIGA PONOVO KAZNILA ZVEZDU ZBOG NAVIJAČA: Crveno-beli moraju da plate

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Disciplinska komisija Evrolige izrekla je novčanu kaznu Crvenoj zvezdi u iznosu od 7.500 evra zbog incidenata na meču 29. kola protiv Efesa, potvrđeno je na zvaničnom sajtu elitnog takmičenja.

Kako se navodi u saopštenju, crveno-beli su sankcionisani jer su njihovi navijači tokom susreta ubacivali predmete na parket, čime je prekršen član 29.2.g Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Podsetimo, Zvezda je 25. februara u Beogradskoj areni savladala Efes rezultatom 91:81...

U narednom kolu elitnog takmičenja tim koji sa klupe predvodi Saša Obradović gostuje minhenskom Bajernu, a meč je na programu u petak od 20 časova.

Autor: Iva Besarabić

