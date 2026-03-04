AKTUELNO

Kecmanoviću predao Nemac, Srbin u drugom kolu Indijan Velsa protiv dužnika iz Akapulka

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Eduardo Verdugo ||

Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo ATP Mastersa u Indijan Velsu. Srpskom teniseru je duel prvog kola morao da preda Danije Altmajer pri vođstvu srpskog igrača od 1:0 (6:3, 1:0).

Kecmanović je vrlo stabilno otvorio meč. Nije dozvoljavao nemačkom igraču brejk lopte, a prvi gem u kom je Altmajer bio nesiguran - Kecmanović je kaznio. Iskoristio je četvrtu brejk loptu u osmom gemu i napravio ključan brejk za osvajanje prvog seta.

Altmajer je pretrpeo brejk i na početku drugog seta i tada je Nemac predao, jer zbog povrede nije mogoa da nastavi meč. Kecmanović se plasirao u drugo kolo posle 63 minuta na terenu, a naredni rival biće mu igrač koji ga je pobedio na prethodnom turniru u Akapulku - Flavio Koboli.

Kecmanović je u Meksiku odigrao odlično, došao je do polufinala, a Italijan ga je u epskoj borbi u tri seta na kraju izbacio.

Autor: Iva Besarabić

