HIT SCENA NA DOČEKU TRINKIJERIJA! Italijan stigao na aerodrom, sačekala ga zanimljiva scena: Sve ovo su vam prijatelji?!

Andrea Trinkijeri je stigao u Solun gde će biti predstavljen kao novi trener PAOK-a.

Italijan je u sredu sleteo na aerodrom u Solunu, a istog dana bi trebalo da bude promocija. Andrea Trinkijeri će potpisati ugovor do 2029. godine, a ekipu će preuzeti na leto.

Nekadašnji trener Partizana je u ovaj grčki grad stigao iz Milana, a na aerodromu ga je sačekao veliki broj ljudi.

Među njima su bili novinari, ali i nekadašnji košarkaš, a sada generalni menadžer PAOK-a, Nikos Buduris sa jednim funkionerom kluba kojeg je predstavio kao svog prijatelja.

"Sve su ovo vaši prijatelji? Previše prijatelja imate...", našalio se Trinkijeri.

Pogledajte kako je izgledala ta situacija:

🛬⚫🦅 Η στιγμή της άφιξης του Αντρέα Τρινκιέρι στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, μέσα από τον φακό του SPORT24! pic.twitter.com/2UnRJTcWcv — SPORT24 (@sport24) 04. март 2026.

Konferencija na kojoj će biti predstavljen kao novi trener je zakazana za 18 časova.

Autor: Iva Besarabić