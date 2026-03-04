HIT SCENA NA DOČEKU TRINKIJERIJA! Italijan stigao na aerodrom, sačekala ga zanimljiva scena: Sve ovo su vam prijatelji?!

Andrea Trinkijeri je stigao u Solun gde će biti predstavljen kao novi trener PAOK-a.
Italijan je u sredu sleteo na aerodrom u Solunu, a istog dana bi trebalo da bude promocija. Andrea Trinkijeri će potpisati ugovor do 2029. godine, a ekipu će preuzeti na leto.
Nekadašnji trener Partizana je u ovaj grčki grad stigao iz Milana, a na aerodromu ga je sačekao veliki broj ljudi.
Među njima su bili novinari, ali i nekadašnji košarkaš, a sada generalni menadžer PAOK-a, Nikos Buduris sa jednim funkionerom kluba kojeg je predstavio kao svog prijatelja.
"Sve su ovo vaši prijatelji? Previše prijatelja imate...", našalio se Trinkijeri.
Pogledajte kako je izgledala ta situacija:
🛬⚫🦅 Η στιγμή της άφιξης του Αντρέα Τρινκιέρι στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, μέσα από τον φακό του SPORT24! pic.twitter.com/2UnRJTcWcv— SPORT24 (@sport24) 04. март 2026.
Konferencija na kojoj će biti predstavljen kao novi trener je zakazana za 18 časova.
Autor: Iva Besarabić