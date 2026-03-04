AKTUELNO

Košarka

HIT SCENA NA DOČEKU TRINKIJERIJA! Italijan stigao na aerodrom, sačekala ga zanimljiva scena: Sve ovo su vam prijatelji?!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Tanja Valić ||

Andrea Trinkijeri je stigao u Solun gde će biti predstavljen kao novi trener PAOK-a.

Italijan je u sredu sleteo na aerodrom u Solunu, a istog dana bi trebalo da bude promocija. Andrea Trinkijeri će potpisati ugovor do 2029. godine, a ekipu će preuzeti na leto.

Nekadašnji trener Partizana je u ovaj grčki grad stigao iz Milana, a na aerodromu ga je sačekao veliki broj ljudi.

Među njima su bili novinari, ali i nekadašnji košarkaš, a sada generalni menadžer PAOK-a, Nikos Buduris sa jednim funkionerom kluba kojeg je predstavio kao svog prijatelja.

"Sve su ovo vaši prijatelji? Previše prijatelja imate...", našalio se Trinkijeri.

Pogledajte kako je izgledala ta situacija:

Konferencija na kojoj će biti predstavljen kao novi trener je zakazana za 18 časova.

Autor: Iva Besarabić

#Andrea Trinkijeri

#Košarka

#PAOK

#Solun

#Trener

POVEZANE VESTI

Fudbal

Andrea Trinkijeri se dogovorio sa Partizanom

Košarka

'DOLAZIM IZ ZEMLJE KOJA JE PROŠLA KROZ MNOGE NEDAĆE I IZAZOVE...' Micić stigao u Tel Aviv, pa odmah spomenuo Srbiju - ne plaši se ničega, njegove reči

Politika

Vučić stigao u Njujork: Predsednik Srbije sutra učestvuje na sednici SB UN

Košarka

KO JE ANDREA TRINKIJERI?! Blizu je klupe Partizana, a crno-beli deo javnosti ga obožava: Upoznajte italijanskog trenera iz svih uglova

Politika

VUČIĆ IZ NJUJORKA POSLAO MOĆNU PORUKU: Da idemo uzdignute glave bez obzira na to što su pokušali silom da nas ponize (FOTO)

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE STIGAO U NJU DELHI Slede važni sastanci i učešće na Samitu o veštačkoj inteligenciji