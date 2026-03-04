'NISAM SMEO TO DA URADIM' Košarkaš Oklahome se oglasio posle SUKOBA sa Jokićem

Košarkaš Oklahome Lugenc Dort pokajao se zbog incidenta sa Nikolom Jokićem koji se desio na utakmici sa Denverom.

Do sukoba je došlo kada je Dort sapleo Srbina koji je trčao u kontru. Kontakt je bio snažan, Jokić je završio na parketu, a Dort je isključen.

Nekoliko dana kasnije se Lugenc oglasio i priznao da se kaje zbog toga.

- Bila je to fizička utakmica od početka do kraja. Očigledno je to bio nepotreban kontakt, nisam to smeo da uradim. Platio sam cenu izbacivanjem. Takmičar sam, igram čvrsto, ali to je bio potez preko granice - rekao je Dort posle pobede nad Čikago Bulsima.

- Imam težak posao. Čuvam najbolje svake večeri. Igram čvrsto, to je ono što radim za svoj tim. Nekima to deluje previše, ali trudim se da ostanem u granicama pravila - poručio je.

Na etiketu "prljavog igrača" reagovao je odlučno:

- Ne mislim da sam prljav. Ne mogu da kontrolišem medije. Oni traže pažnju i senzaciju. Ja znam kako igram i šta radim za svoj tim. Izlazim na teren i takmičim se. I nastaviću to da radim.

Autor: Iva Besarabić