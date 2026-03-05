Srpski košarkaš Nikola Topić postigao 29 poena za Oklahoma Siti Blu u Razvojnoj ligi

Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je danas 29 poena za ekipu Oklahoma Siti Blu u porazu od Saut Bej Lejkersa rezultatom 129:120 u NBA Razvojnoj (G) ligi.

Oklahoma Siti Blu je razvojni tim NBA tima Oklahoma Siti Tandera. Topić je danas ostvario rekord karijere u Razvojnoj ligi po broju postignutih poena. On je na terenu proveo 34 minuta, a za to vreme je, pored rekordnih 29 poena, zabeležio i devet asistencija, četiri skoka i dve izgubljene lopte. Srpski košarkaš je bio najefikasniji u ekipi iz Oklahome.

U timu Saut Bej Lejkersa najbolji je bio Nik Smit sa 28 poena.

Oklahoma Siti Blu se nalazi na 13. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa devet pobeda i 18 poraza.