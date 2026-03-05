AKTUELNO

Košarka

Srpski košarkaš Nikola Topić postigao 29 poena za Oklahoma Siti Blu u Razvojnoj ligi

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mic Smith ||

Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je danas 29 poena za ekipu Oklahoma Siti Blu u porazu od Saut Bej Lejkersa rezultatom 129:120 u NBA Razvojnoj (G) ligi.

Oklahoma Siti Blu je razvojni tim NBA tima Oklahoma Siti Tandera. Topić je danas ostvario rekord karijere u Razvojnoj ligi po broju postignutih poena. On je na terenu proveo 34 minuta, a za to vreme je, pored rekordnih 29 poena, zabeležio i devet asistencija, četiri skoka i dve izgubljene lopte. Srpski košarkaš je bio najefikasniji u ekipi iz Oklahome.

U timu Saut Bej Lejkersa najbolji je bio Nik Smit sa 28 poena.

Oklahoma Siti Blu se nalazi na 13. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa devet pobeda i 18 poraza.

#Nikola Topić

#Oklahoma

#razvojna liga

POVEZANE VESTI

Košarka

SVAKA ČAST! Srpski košarkaš Nikola Topić ponovo na terenu posle lečenja raka! Dočekale ga ovacije i aplauz (VIDEO)

Košarka

Srpski košarkaš Nikola Jović odličan u porazu Majamija

Košarka

Bogdan Bogdanović postigao osam poena u porazu Los Anđeles Klipersa

Košarka

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović dao 11 poena u porazu Los Anđeles Klipersa

Košarka

SVI SU USTALI I OVACIJAMA POZDRAVILI SRBINA! Nikola Topić pobedio rak, pa debitovao u NBA! Pogledajte istorijski trenutak

Košarka

Nikola Topić je među izabranima: Mladi Srbin počinje NBA karijeru, evo u kom timu