Haos u Novom Pazaru: Prekid nakon provokacija domaćih, sukob navijača i policije (VIDEO)

Na samom startu utakmice četvrtfinala Kupa između Novog Pazara i Crvene zvezde, izbio je incident nakon skandaloznih provokacija domaćih navijača, zbog čega je meč morao biti prekinut.

Utakmica četvrtfinala Kupa Srbije između Novog Pazara i Crvene zvezde, prekinuta je već u prvom minutu.

Incident je izbio nakon svega 50 sekundi igre kada su domaći navijači počeli sa sramotnim uvredljivim skandiranjem, što je izazvalo reakciju pristalica gostujućeg tima koji su pokušali da probiju ogradu.

Provocirale su pristalice domaćih povicima "Gazi četnike" i "Ubij cigana", što je dovelo do reakcije gostujućh navijača, koji su isprovocirani želeli da preskoče ogradu. Pored toga, pristalice Novog Pazara, gađale su navijače Crvene zvezde bakljama.

Usledila je intervencija policije koja je dovela do dužeg prekida, a fudbaleri Zvezde su se nakratko povukli sa terena pre nego što su se uslovi za nastavak meča stekli.

