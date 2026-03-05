AKTUELNO

Fudbal

UŽIVO! NOVI PAZAR - CRVENA ZVEZDA: Crveno beli vode 2:0!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Biće ovo utakmica sezone za Novopazarce koji su od dolaska Nenada Lalatovića zabeležili tri pobede iz isto toliko utakmica.

Novi Pazar je trenutno na četvrtom mestu u Super ligi Srbije, a Lalatović je po dolasku u klub istakao da mu je velika želja da sa ovim timom dođe do trofeja u Kupu.

Crvena zvezda je na žrebu, dobila u ovom trenutku verovatno najteže gostovanje u Srbiji. Interesovanje navijača je bilo ogromno, pa bi i neki veći stadioni bili rasprodati.

Novi Pazar je sa Lalatovićem pobedio OFK Beograd kao domaćin rezultatom 2:1, pa Vojvodinu u gostima rezultatom 3:0, a potom na Gradskom stadionu u Novom Pazaru i TSC rezultatom 2:0.

Crvena zvezda je u prethodnoj utakmici Super lige Srbije pobedila Radnički u Kragujevcu rezultatom 2:0. Pre toga je ispala iz Lige Evrope porazom od Lila u revanšu baraža za osminu finala rezultatom 2:0.

72' - Prvi korner za Pazar

Posl egola Elšnika totalno je opao ritam utakmice.

Pazar je do prvog kornera u drugom poluvremenu stigao u 72. minutu pošto je Draškić intervenisao posle šuta Alilovića.

Pretnje prekidom meča

Zvanički spiker na Gradskom stadionu u Novom Pazaru upozorio je navijače da će meč biti prekinut zbog pogrdnih skandiranja.

Posl egola Elšnika totalno je opao ritam utakmice.

Pazar je do prvog kornera u drugom poluvremenu stigao u 72. minutu pošto je Draškić intervenisao posle šuta Alilovića.

Foto: Beta/Branislav Božić

50. minut - GOOL! Zvezda postigla drugi pogodak! Mrežu zatresao Elšnik!

Novi haos!

Policija je hitno utrčala u još većem broj zbog novih problema na tribinama u "tampon zoni" između navijača. Srećom, prekid je trajao samo minut.

45+3. minut - Kakva prilika za Camaja

Napadač Novog Pazara imao je odličnu šansu, ali je sa 10-tak metara pogodio spoljni deo mreže.

45. minut - Dominacija šampiona...

Bez obzira na vođstvo, Zvezda se pita za sve na terenu, bar do sada.

37. minut - GOOOL! Zvezda vodi!

Tiknizijan je postigao evrogol! Sa preko 25 metara pogodio je rašlje gola Pazara. Momenat za TV špice.

36. minut - ZICER ZA ARNAUTOVIĆA!

Sjajno je napadač Zvezde pokušao da prevari Samčovića, ali je golman Pazara refleksno izbacio loptu u korner.

33. minut - Mateus ne može da nastavi meč!

Kakvi problemi za Zvezdu! Abdulahi je povredio Mateus, koji u stanju da nastavi meč. Umesto njega na teren je ušao mladi Vuk Draškić. Pre toga, Duarte je takođe morao van terena zbog povrede, a umesto njega je ušao Arnautović.

30. minut - ZICER ZA NOVI PAZAR!

Au, kakva šansa da domaće. Mateus je odbranio, a potom je Abdulahi ostao za malo kratak na drugoj stativi.

25. minut - Defanziva Pazaraca

Sa svim igračima se brani domaći tim, pa je gostima jako teško da dođu i do prilike za pogodak. Zanimljivo i dalje nismo videli udarac u okvir gola.

Ogroman broj pripadnika policije

Veliki broj policijaca je uz sam teren, ali i na tribinama - razlog su dešavanja na početku kada je došlo do incidenta.

15:00 15. minut - miran tok utakmice

Posle haosa na tribinama i šansama na obe strane, fudbaleri su nekako meč uveli u sportske okvire. Ima jakih duela, ali sve u granicama normale

14:55 Šansa za Erakovića

Bilo je uzbudljivo i ispred gola Novog Pazara. Posle prekida i izvedenog kornera, šansu za gol imao je Strahinja Eraković, ali tukao je glavom iznad prečke

14:53 Utakmica je nastavljena i odmah gol, ali...

Foto: Pink.rs

Čim je sudija Danilo Nikolić dao znak da se utakmica nastavi, Novi Pazar je izveo munjeviti napad, Jovan Marinković je zatresao mrežu Crvene zvezde, ali je signaliziran ofsajd i gol je poništen

14:51 Kordon policije ispred Delija

Ne prestaje prepucavanje dve navijačke grupe, Delija i simpatizera Novog Pazara. Kordon policije stoji ispred tribine gde su navijači Crvene zvezde, neki se i nalaze na terenu. Iz tog razloga sudija Danilo Nikolić ne može da da znak da se nastavi igra.

Fudbaleri Zvezde otišli do stručnog štaba

Igrači crveno-belih napustili su sam teren i otišli do trenera kako bi se konslutovali...

Prekid i haos u Novom Pazaru

Sudija Danilo Nikolić prekinuo je utakmicu zbog tuče na tribinama. U delu gde su navijači Crvene zvezde došli je do incidenata, nisu poznati još detalji.

Utakmica je počela

Navijači oba kluba spremili su koreografiju i performanse...

Sastav Crvene zvezde

Mateus - Eraković, Veljković, Učena - Seol, Krunić, Kostov, Elšnik, Tiknizjan - Duarte, Katai.

Sastav Novog Pazara

Samčović - Miletić, Hadžimujović, Abdulahi, Bačkulja, Togbe, Stanisavljević, Marinković, Davidović, Sadi, Camaj.

pročitajte još

Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč s Zvezdom posle 50 sekundi, odmah izbila tuča, policija kod Delija

Autor: Marija Radić

#Crvena Zvezda

#Meč

#Novi Pazar

#Utakmica

#fudbal

POVEZANE VESTI

Košarka

CRVENO-BELI DANAS GOSTUJU U LJUBLJANI! Evo od koliko sati možete da gledate utakmicu Ilirija - Crvena zvezda!

Košarka

SPISAK REPREZENTACIJE KOJA ĆE BITI RIVAL SRBIJE: Ovo su im aduti za Eurobasket...

Košarka

EPSKI RASPAD PARTIZANA: Crno-beli odigrali jednu od najsramotnijih utakmica! Dozvolili seriju 25:0 i deklasirani od Panatinaikosa

Košarka

Sve o meču Zvezda - Alba: Prilika da se crveno-beli vrate na pobednički kolosek, ali istorija tvrdi drugo

Fudbal

POZNATO KAD ZVEZDA I PARTIZAN IGRAJU ZAOSTALE MEČEVE: Superliga Srbije odredila termine večitim rivalima

Košarka

OČEKUJE SE DRAMATIČAN MEČ NA BADNJE VEČE: Ovo su kvote za utakmicu Crvena zvezda - Valensija