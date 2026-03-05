UŽIVO! NOVI PAZAR - CRVENA ZVEZDA: Crveno beli vode 2:0!

Biće ovo utakmica sezone za Novopazarce koji su od dolaska Nenada Lalatovića zabeležili tri pobede iz isto toliko utakmica.

Novi Pazar je trenutno na četvrtom mestu u Super ligi Srbije, a Lalatović je po dolasku u klub istakao da mu je velika želja da sa ovim timom dođe do trofeja u Kupu.

Crvena zvezda je na žrebu, dobila u ovom trenutku verovatno najteže gostovanje u Srbiji. Interesovanje navijača je bilo ogromno, pa bi i neki veći stadioni bili rasprodati.

Novi Pazar je sa Lalatovićem pobedio OFK Beograd kao domaćin rezultatom 2:1, pa Vojvodinu u gostima rezultatom 3:0, a potom na Gradskom stadionu u Novom Pazaru i TSC rezultatom 2:0.

Crvena zvezda je u prethodnoj utakmici Super lige Srbije pobedila Radnički u Kragujevcu rezultatom 2:0. Pre toga je ispala iz Lige Evrope porazom od Lila u revanšu baraža za osminu finala rezultatom 2:0.

50. minut - GOOL! Zvezda postigla drugi pogodak! Mrežu zatresao Elšnik!

Novi haos!

Policija je hitno utrčala u još većem broj zbog novih problema na tribinama u "tampon zoni" između navijača. Srećom, prekid je trajao samo minut.

45+3. minut - Kakva prilika za Camaja

Napadač Novog Pazara imao je odličnu šansu, ali je sa 10-tak metara pogodio spoljni deo mreže.

45. minut - Dominacija šampiona...

Bez obzira na vođstvo, Zvezda se pita za sve na terenu, bar do sada.

37. minut - GOOOL! Zvezda vodi!

Tiknizijan je postigao evrogol! Sa preko 25 metara pogodio je rašlje gola Pazara. Momenat za TV špice.

36. minut - ZICER ZA ARNAUTOVIĆA!

Sjajno je napadač Zvezde pokušao da prevari Samčovića, ali je golman Pazara refleksno izbacio loptu u korner.

33. minut - Mateus ne može da nastavi meč!

Kakvi problemi za Zvezdu! Abdulahi je povredio Mateus, koji u stanju da nastavi meč. Umesto njega na teren je ušao mladi Vuk Draškić. Pre toga, Duarte je takođe morao van terena zbog povrede, a umesto njega je ušao Arnautović.

30. minut - ZICER ZA NOVI PAZAR!

Au, kakva šansa da domaće. Mateus je odbranio, a potom je Abdulahi ostao za malo kratak na drugoj stativi.

25. minut - Defanziva Pazaraca

Sa svim igračima se brani domaći tim, pa je gostima jako teško da dođu i do prilike za pogodak. Zanimljivo i dalje nismo videli udarac u okvir gola.

Ogroman broj pripadnika policije

Veliki broj policijaca je uz sam teren, ali i na tribinama - razlog su dešavanja na početku kada je došlo do incidenta.

15:00 15. minut - miran tok utakmice

Posle haosa na tribinama i šansama na obe strane, fudbaleri su nekako meč uveli u sportske okvire. Ima jakih duela, ali sve u granicama normale

14:55 Šansa za Erakovića

Bilo je uzbudljivo i ispred gola Novog Pazara. Posle prekida i izvedenog kornera, šansu za gol imao je Strahinja Eraković, ali tukao je glavom iznad prečke

14:53 Utakmica je nastavljena i odmah gol, ali...

Čim je sudija Danilo Nikolić dao znak da se utakmica nastavi, Novi Pazar je izveo munjeviti napad, Jovan Marinković je zatresao mrežu Crvene zvezde, ali je signaliziran ofsajd i gol je poništen

14:51 Kordon policije ispred Delija

Ne prestaje prepucavanje dve navijačke grupe, Delija i simpatizera Novog Pazara. Kordon policije stoji ispred tribine gde su navijači Crvene zvezde, neki se i nalaze na terenu. Iz tog razloga sudija Danilo Nikolić ne može da da znak da se nastavi igra.

Fudbaleri Zvezde otišli do stručnog štaba

Igrači crveno-belih napustili su sam teren i otišli do trenera kako bi se konslutovali...

Prekid i haos u Novom Pazaru

Sudija Danilo Nikolić prekinuo je utakmicu zbog tuče na tribinama. U delu gde su navijači Crvene zvezde došli je do incidenata, nisu poznati još detalji.

Utakmica je počela

Navijači oba kluba spremili su koreografiju i performanse...

Sastav Crvene zvezde

Mateus - Eraković, Veljković, Učena - Seol, Krunić, Kostov, Elšnik, Tiknizjan - Duarte, Katai.

Sastav Novog Pazara

Samčović - Miletić, Hadžimujović, Abdulahi, Bačkulja, Togbe, Stanisavljević, Marinković, Davidović, Sadi, Camaj.

Autor: Marija Radić