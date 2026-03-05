AKTUELNO

ISPLIVAO NOVI HOROR SNIMAK IZ NOVOG PAZARA: Navijači divljali u prvom minutu utakmice, pogledajte šta se desilo na tribinama!

Pojavio se novi snimak incidenta u Novom Pazaru zbog kojeg je došlo do prekida utakmice.


Susret Novog Pazara i Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije je prekinut veću prvom minutu.

Stvorila se velika gužva kod sektora namenjenog navijačima Crvene zvezde i veoma brzo se stvorio veliki broj pripadnika žandarmerije. Prekid je trajao nekoliko muinuta, igrači su se povukli sa terena, pre nego što je nastavljen duel.

Pojavio se još jedan snimak incidenta koji je objavio "Mozzart sport".

Na snimku se vidi gađanje navijača bakljama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

