FSS SE OGLASIO POSLE HAOSA U NOVOM PAZARU! Radujko zatražio hitan sastanak, pročitajte saopštenje koje obilazi celu Srbiju!

Saopštenje FSS posle meča Novi Pazar - Crvena zvezda.

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pošto su danas na gostovanju pobedili Novi Pazar rezultatom 2:0.

Utakmica u Novom Pazaru će ostati upamćena i po haosu koji se dešavao na tribinama od samog starta utakmice.

Bilo je tuče, prekida, pogrdnih skandiranja...

Tim povodom se oglasio Fudbalski savez Srbije čije saopštenje prenosimo u celosti:

- Posle incidenata i dešavanja na tribinama tokom utakmice u Novom Pazaru između Novog Pazara i Crvene zvezde, ali i niza sličnih situacija koje su u poslednje vreme zabeležene na stadionima širom Srbije, Fudbalski savez Srbije najoštrije osuđuje ponašanje pojedinih navijača i sve učestaliju upotrebu pirotehničkih sredstava.

U poslednjem periodu evidentan je porast korišćenja pirotehnike na tribinama, što je u više navrata dovelo do povređivanja policijskih službenika, redara, ali i aktera na terenu.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko zatražio je hitan sastanak sa rukovodstvom Zajednice klubova Super i Prve lige Srbije, kako bi se razmotrile dodatne mere u cilju sprečavanja nasilja i podizanja bezbednosti na stadionima.

O zaključcima sastanka i konkretnim merama koje će biti preduzete javnost će biti blagovremeno obaveštena - stoji u saopštenju FSS.

