PRVE REČI DEJANA STANKOVIĆA POSLE POBEDE U NOVOM PAZARU: Trener Zvezde poslao poruku navijačima: 300 Spartanaca što su došli ovde da nas bodre

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pošto su danas pobedili Novi Pazar na gostovanju rezultatom 2:0.

Nakon meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Dejan Stanković:

- Izlazimo iz teškog ciklusa. Mnogo utakmica je bilo, mnogo potrošnje. Mi smo Zvezda i nema kukanja. Čestitam momcima od sveg srca. Znam da je tu bilo povreda, na kraju su svi rekli da mogu da igraju. Zahvaljujem navijačima, 300 Spartanaca što su došli ovde da nas bodre. Tvrd ambijent. Još jedna stepenica preskočena ka našim ciljevima - rekao je Stanković.

Crvena zvezda se pridružila Grafičaru, Jedinstvu i Vojvodini, koji su dan ranije prošli u četiri najbolje ekipe u ovom takmičenju.

Autor: Iva Besarabić