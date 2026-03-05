AKTUELNO

'MATEUS GUBI PAMĆENJE, BUDAN JE...' Novi detalji o zdravstvenom stanju Zvezdinog golmana

Trener crveno-belih Dejan Stanković otkrio detalje kadrovskih problema posle meča sa Novim Pazarom.

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Novi Pazar sa 2:0.

Pored tuče navijača i prekida utakmice, obeležila je stravična povreda Mateusa, golmana aktuelnog prvaka Srbije.

Upitan je šef struke Crvene zvezde Dejan Stanković da prokomentariše povrede Bruna Duartea, Mateusa Lime i Marka Arnautovića.

"To nas je malo pomelo. Mateus, ne znamo još, budan je, svestan je, ali ima momente kad gubi pamćenje, vraća pamćenje. OK je, svestan je. Bruno je sigurno dobro istegao ložu. Pauza, ali ćemo da vidimo. Marko se bori sa svojim problemčičima, ali ne odustaje od treninga i utakmica. Ima problem sa kolenima i nekim ožiljcima na loži, pa doziramo minutažu. Dobro je ušao, bez zagrevanje, bez ičega. I tu sam sa plašio da će biti nešto, ali sve je otišlo kako treba”, rekao je Stanković.

