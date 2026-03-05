AKTUELNO

Fudbal

MATEUS SE OGLASIO POSLE HOROR POVREDE ! Golman Zvezde otkrio kako se oseća nakon potresa mozga

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Novi Pazar sa 2:0.

Pored tuče navijača i prekida utakmice, obeležila je stravična povreda Mateusa, golmana aktuelnog prvaka Srbije.

Klub je nakon utakmice potvrdio da je Mateus imao potres mozga, a sada je stabilan.

On je nakon utakmice pregledan u novopazarskoj bolnici, gde su mu urađeni svi neophodni pregledi. Po povratku ekipe u Beograd, koji je planiran za danas, biće obavljeni i dodatni lekarski pregledi.

Mateus se ubrzo oglasio, te je na Instagramu poslao ohrabrujuću poruku.

Foto: Instagram.com

- Hvala svima na porukama, javljam se da kažem da sam dobro, hvala Bogu. Veoma sam srećan zbog pobede - napisao je Mateus.

Autor: D.Bošković

#MATEUS

#Novi Pazar

#horor povreda

#potres mozga

POVEZANE VESTI

Fudbal

PRVE REČI DEJANA STANKOVIĆA POSLE POBEDE U NOVOM PAZARU: Trener Zvezde poslao poruku navijačima: 300 Spartanaca što su došli ovde da nas bodre

Fudbal

PRVE REČI LALATOVIĆA POSLE ISPADANJA IZ KUPA: Ovako je pokomentarisao poraz od Zvezde

Fudbal

Crveno-beli pobedili Novi Pazar, Ljajić umalo šokirao u 90. minutu! Zvezda je poslednji polufinalista Kupa

Fudbal

Kakva pobeda CRVENO-BELIH U NOVOM PAZARU: Fudbaleri Zvezde postigli sedam golova i nastavili pobednički niz!

Fudbal

Dejan Stanković posle pobede protiv Novog Pazara otkrio zašto nije igrao Eraković: Nije mi se sviđala..

Fudbal

Zvezda upisala prvu pobedu na pripremama u Austriji: Crveno-beli se mučili, pa nadigrali niželigaša