MATEUS SE OGLASIO POSLE HOROR POVREDE ! Golman Zvezde otkrio kako se oseća nakon potresa mozga

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Novi Pazar sa 2:0.

Pored tuče navijača i prekida utakmice, obeležila je stravična povreda Mateusa, golmana aktuelnog prvaka Srbije.

Klub je nakon utakmice potvrdio da je Mateus imao potres mozga, a sada je stabilan.

On je nakon utakmice pregledan u novopazarskoj bolnici, gde su mu urađeni svi neophodni pregledi. Po povratku ekipe u Beograd, koji je planiran za danas, biće obavljeni i dodatni lekarski pregledi.

Mateus se ubrzo oglasio, te je na Instagramu poslao ohrabrujuću poruku.

- Hvala svima na porukama, javljam se da kažem da sam dobro, hvala Bogu. Veoma sam srećan zbog pobede - napisao je Mateus.

Autor: D.Bošković