AKTUELNO

Fudbal

JEZIVE SCENE U NOVOM PAZARU POSLE UTAKMICE: Torcida kamenovala autobuse, Delije iskakale kroz prozor! Opšti haos na ulicama (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Po završetku utakmice nastala je jurnjava navijača Novog Pazara i Crvene zvezde

Scene haosa koje su viđen tokom utakmice između Novog Pazara i Crvene zvezde, prenele su se i na ulice ovog grada.

Po završetku utakmice, koju je Crvena zvezda dobila rezultatom 2:0, gostujući navijači su u koloni autobusa i uz pratnju policije, krenuli ka izlazu iz Novog Pazara.

Međutim, pripadnici novopazarske "Torcide" su kamenovale autobuse i polomili stakla na njima.

Usledila je akcija navijača Crvene zvezde, koji su iskakali kroz polomljena stakla.

Nastala je jurnjava o ulicama, ali je veće nerede sprečila policija koja je u velikom broju bila prisutna.

Autor: D.Bošković

#Delije

#Novi Pazar

#Prozor

#autobud

#scene

POVEZANE VESTI

Fudbal

Haos u Novom Pazaru: Prekid nakon provokacija domaćih, sukob navijača i policije (VIDEO)

Svet

NAJMANJE 100 MRTVIH NAVIJAČA?! Horor scene posle fudbalske utakmice, leševi poređani na ulicama i šokantne informacije

Fudbal

Prve reči Nenada Lalatovića posle debija u Novom Pazaru: Na meni je bio pritisak, ovako se bodri i voli klub

Fudbal

Haos u Pragu! Masovna tuča igrača i trenera Sparte i Galatasaraja na kraju meča

Fudbal

ZVEZDA U NEDELJU IGRA U NOVOM PAZARU: Milojević nahvalio domaćina i kolegu Gaćinovića!

Fudbal

DA LI MILOJEVIĆ ODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE? Haos na mrežama posle teškog poraza na Marakani, 'delije' besne i ljute!