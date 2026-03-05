JEZIVE SCENE U NOVOM PAZARU POSLE UTAKMICE: Torcida kamenovala autobuse, Delije iskakale kroz prozor! Opšti haos na ulicama (VIDEO)

Po završetku utakmice nastala je jurnjava navijača Novog Pazara i Crvene zvezde

Scene haosa koje su viđen tokom utakmice između Novog Pazara i Crvene zvezde, prenele su se i na ulice ovog grada.

Po završetku utakmice, koju je Crvena zvezda dobila rezultatom 2:0, gostujući navijači su u koloni autobusa i uz pratnju policije, krenuli ka izlazu iz Novog Pazara.

Međutim, pripadnici novopazarske "Torcide" su kamenovale autobuse i polomili stakla na njima.

Usledila je akcija navijača Crvene zvezde, koji su iskakali kroz polomljena stakla.

Nastala je jurnjava o ulicama, ali je veće nerede sprečila policija koja je u velikom broju bila prisutna.

Autor: D.Bošković