JEZIVE SCENE U NOVOM PAZARU POSLE UTAKMICE: Torcida kamenovala autobuse, Delije iskakale kroz prozor! Opšti haos na ulicama (VIDEO)

Po završetku utakmice nastala je jurnjava navijača Novog Pazara i Crvene zvezde
Scene haosa koje su viđen tokom utakmice između Novog Pazara i Crvene zvezde, prenele su se i na ulice ovog grada.
Po završetku utakmice, koju je Crvena zvezda dobila rezultatom 2:0, gostujući navijači su u koloni autobusa i uz pratnju policije, krenuli ka izlazu iz Novog Pazara.
Međutim, pripadnici novopazarske "Torcide" su kamenovale autobuse i polomili stakla na njima.
Usledila je akcija navijača Crvene zvezde, koji su iskakali kroz polomljena stakla.
Nastala je jurnjava o ulicama, ali je veće nerede sprečila policija koja je u velikom broju bila prisutna.
