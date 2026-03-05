Partizan izdao saopštenje: Bez naše saglasnosti pomeren termin još jednog meča u Evroligi

Košarkaški klub Partizan se oglasio saopštenjem povodom promene termina utakmice protiv Virtusa u Evroligi. Tom prilikom, istaknuto je da nije data saglasnost za pomeranje meča.

Utakmica 31. kola Evrolige prvobitno je bila zakazana za 12. mart u Bolonji, ali je termin pomeren dan ranije – na 11. mart.

Kako navode crno-beli, do promene je došlo na predlog italijanske policije zbog fudbalskih utakmica između Bolonje i Rome u Ligi Evrope.

Međutim, iz Partizana tvrde da njihova saglasnost nije tražena, već da su samo obavešteni o promeni termina.

Zbog toga se klub suočava i sa logističkim problemima, jer je čarter let morao da bude pomeren dan ranije. Takođe, navijačima koji su planirali put u Bolonju omogućeno je da otkažu svoje karte i dobiju nadoknadu.

Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti:

- U četvrtak, petog marta, KK Partizan Mozzart Bet je primio službenu informaciju od strane predstavnika Evrolige da će utakmica 30. kola elitnog evropskog takmičenja između Virtusa i Partizana biti odigrana 11.03. od 20:30 u Bolonji, a ne dan kasnije kako je prvobitno zakazano.

Na zahtev italijanske policije, uz odobrenje Evrolige i Virtusa, a bez saglasnosti KK Partizan Mozzart Bet, utakmica protiv Virtusa u Bolonji će biti odigrana 11.03.



🔗 https://t.co/S4curaYCUo#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/TfctEHDrUw — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 05. март 2026.

Po redovnoj proceduri, prema pravilniku Evrolige, za svako pomeranje koje se dogodi više od 15 dana pre početka utakmice, potrebna je saglasnost oba kluba, što se u ovom konkretnom slučaju nije dogodilo.

Ipak, na intervenciju italijanske policije u Bolonji koja je izrazila svoje razloge za zabrinutost usled dva velika međunarodna sportska događaja (12.03. Liga Evrope, Bolonja - Roma) u istom danu, i njihovo insistiranje na pomeranju meča, Evroliga je donela odluku da se utakmica odigra 24 sata ranije, uprkos protivljenju KK Partizan Mozzart Bet.

Povrh svega, policija je u svom pismu od 02. marta insistirala na strogoj proveri i zabrani prodaje ulaznica za sve one koji nemaju italijansko državljanstvo. Kako je ova odluka doneta veoma kasno, crno-beli su uspeli da isposluju da se ista ne primenjuje na putnike sa čarter leta KK Partizan, koji će se tretirati kao izuzetak.

Ovakvom odlukom, beogradski Partizan je stavljen pred svršen čin i pred veliki logistički izazov koji utiče i na njegove navijače.



Čarter let za Bolonju će biti pomeren za dan ranije, a pred navijačima je ostavljena mogućnost odustajanja od putovanja uz refundaciju troškova aranžmana uplaćenog preko agencije sa kojom Klub realizuje ovo putovanje.

Iako ni na koji način nije odgovoran za novonastalu situaciju, Klub ovim putem apeluje na razumevanje navijača i izražava veliko nezadovoljstvo usled situacije kojoj su izloženi.

Istovremeno, KK Partizan Mozzart Bet poziva navijače da ne pokušavaju dolazak na utakmicu u svojoj režiji i kupovinu ulaznica na bilo kakve alternativne načine, jer će policija insistirati na izuzetno strogim proverama.

Nažalost, usled nerazumevanja nadležnih, utakmica između dva bivša šampiona Evrope je pretvorena je u logistički problem, umesto da predstavlja praznik košarke za domaće i gostujuće navijače u košarkaškom gradu Bolonji - stoji u saopštenju Partizana.

