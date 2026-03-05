AKTUELNO

Košarka

Bogdan Bogdanović se definitivno vraća u Partizan?

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Jae C. Hong ||

"Bogdan Bogdanović se vraća u Partizan. " - ovo je tvrdnja koju je izrekao legendarni Danio Galniari.

Italijan je bio gost u podkastu u kome je govorio o kraju karijere i ponudama iz Evrolige.

- Imao sam. Dobio sam ponude uz Evrolige, Italije, Japana, Kine... Imao sam mnogo ponuda, ali sam odlučio da stanem.

Potom, usledilo je pitanje o Bogdanu Bogdanoviću, sa kojim je igrao u Atlanti.

- Bogdan se definitivno vraća u Partizan. Bogi se vraća - rekao je on.

Tokom razgovora, nije otkrio da li mu je kapiten Srbije nešto otkrio, ali je činjenica da je svoju tvrdnju izreakao sa mnogo samopouzdanja.

Ono što je sigurno, crno-beli ne bi imali ništa protiv da se Bogdanović vrati, a o tome je nedavno pričao i predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

Autor: D.Bošković

#BOGDAN BOGDANOVIC

#Partizan

#vracanje

POVEZANE VESTI

Košarka

KSS POTVRDIO LOŠU VEST: Bogdan Bogdanović definitivno završio učešće na Eurobasketu

Košarka

SRBIN SE POVREDIO: Bogdan Bogdanović pauzira mesec dana

Košarka

Bogdan Bogdanović postigao osam poena u porazu Los Anđeles Klipersa

Košarka

KLIPERSI DONELI ODLUKU: Bogdan Bogdanović na trejd listi

Košarka

BOGDAN BOGDANOVIĆ O ODLASKU SVETISLAVA PEŠIĆA: Ja mu ne verujem

Košarka

ŠOK ODLUKA ATLANTE: Bogdan Bogdanović poslat u Razvojnu ligu