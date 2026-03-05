Bogdan Bogdanović se definitivno vraća u Partizan?

"Bogdan Bogdanović se vraća u Partizan. " - ovo je tvrdnja koju je izrekao legendarni Danio Galniari.

Italijan je bio gost u podkastu u kome je govorio o kraju karijere i ponudama iz Evrolige.

- Imao sam. Dobio sam ponude uz Evrolige, Italije, Japana, Kine... Imao sam mnogo ponuda, ali sam odlučio da stanem.

Potom, usledilo je pitanje o Bogdanu Bogdanoviću, sa kojim je igrao u Atlanti.

- Bogdan se definitivno vraća u Partizan. Bogi se vraća - rekao je on.

Tokom razgovora, nije otkrio da li mu je kapiten Srbije nešto otkrio, ali je činjenica da je svoju tvrdnju izreakao sa mnogo samopouzdanja.

Ono što je sigurno, crno-beli ne bi imali ništa protiv da se Bogdanović vrati, a o tome je nedavno pričao i predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

Autor: D.Bošković