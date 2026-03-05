ŠPANAC PETI PUT SUDI CRVENO-BELIMA OVE SEZONE! Evroliga odredila sudije za meč Crvena zvezda - Bajern Minhen

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuju ekipu Bajern Minhen u meču 30. kola Evrolige.

Crveno-beli vode veliku borbu za plasman u doigravanje i nada se direktnom plasmanu u plej of. Trenutno je ekipa trenera Saše Obradovića sedma na tabeli sa skorom 17-12, dok je Bajern predvođen Svetislavom Pešićem na 15. poziciji i ima učinak 12-17.

Bajern na početku sezone u Minhenu bio bolji od Zvezde, a ovo će biti prilika crveno-belima da mu se revanširaju.

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Crvena zvezda - Bajern, a uloga glavnog arbitra poverena je Špancu Karlosu Perugi kome će pomagati Grk Joanis Fufis i Eduard Udjanski.

Biće ovo čak peti put ove sezone da Peruga sudi Zvezdi, a do sada je učinak bio polovičan, 2-2.

Autor: Iva Besarabić