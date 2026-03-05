ŠPANCI TVRDE: Vlasnik Hapoela ne žali milione, spreman dvogodišnji ugovor za Željka Obradovića

Prema pisanju španskog lista Mundo Deportivo, Hapoel Tel Aviv želi Željka Obradovića , ali dodaju da rat na Bliskom Istoku remeti planove vlasnika Ofera Janaja.

Naime, Hapoel Tel Aviv je želeo da napravi spektakularan potez i ponudi Obradoviću mesto trenera. Ofer Janaj je spremio ugovor, prema pisanju Španaca, ali...

Raspoloženje je pogoršano jer rat utiče na odluku Obradovića o njegovoj budućnosti. Trenutni trener Dimitris Itudis vezan ugovorom do leta 2027, ali Izraelci su spremni da plate veliku odštetu da bi ga oslobodili, navodi Mundo Deportivo.

Oni dodaju:

- Milionski plan je Željko Obradović, najprestižniji trener u istoriji evropske košarke. Trenutni trener Dimitris Itudis, koji je stigao u Hapoel u novembru 2024, ima ugovor do juna 2027, ali za Janaja to nije problem: dovoljna je odšteta. Vlasnik kluba već je kontaktirao Obradovića i ponudio mu dvogodišnji ugovor. Podsetimo, Itudis je bio dugogodišnji pomoćnik Obradoviću u Panatinaikosu.

- Obradović je sa interesovanjem primio ponudu Hapoela, ali sve je stalo poslednjih dana zbog rata koji su Izrael i SAD započeli protiv Irana. Hapoel, Makabi Tel Aviv i Dubai su primorani da igraju kao domaćini u drugim zemljama. U ovom kontekstu, šanse da Obradović prihvati trenersku poziciju u izraelskom timu znatno opadaju.

Da podsetimo, Hapoel je trenutno na petoj poziciji na tabeli Evrolige sa skorom od 17-11.

Autor: Iva Besarabić