ŽELJKO OTIŠAO IZ PARTIZANA, PASPALJ GA ODMAH POZVAO! Sportski direktor crno-belih otkrio da je telefonirao sa Obradovićem - evo šta je želeo da čuje!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Žarko Paspalj se čuo sa Obradovićem nakon što je Željko otišao iz Partizana.

Žarko Paspalj ponovo je u KK Partizan, gde je preuzeo funkciju sportskog direktora nakon odlaska Zorana Savića.

U razgovoru za grčku Gazetu, Paspalj se dotakao brojnih tema, a između ostalog govorio je i o periodu kada je došao u klub u trenutku kada je Humsku napustio trofejni trener Željko Obradović.

“Stvari su malo stabilnije, ali prošla su samo dva meseca. Željkov odlazak je naneo mnogo štete i Partizanu i njemu, niko to nije očekivao. Naravno, period posle toga bio je veoma težak. Bio sam neko koga je klub odlučio da vrati u teškom trenutku, potrudićemo se da se oporavimo. Postoje i drugi problemi koji moraju da se rešavaju svaki dan. Idemo korak po korak i kao što trener radi na terenu, tako moramo i mi van njega“, kazao je Paspalj.

Otkrio je Paspalj da je zvao Obradovića nakon odlaska.

“Pozvao sam ga nekoliko dana nakon što sam se vratio u klub. Nismo se sreli lično, ali on je bio jedna od prvih osoba sa kojom sam želeo da razgovaram. Želeo sam iz prve ruke da saznam šta se dogodilo i zbog čega su stvari došle do ove tačke“.

Autor: D.Bošković

#direktpr

#kosarka

#paspalj

#trener crno belih

#zeljko obradovic

