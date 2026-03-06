Kakva NBA noć: Jokić ostvario 23. tripl-dabl u sezoni u pobedi Denvera

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je 23. tripl-dabl u sezoni u pobedi Denvera kod kuće nad Los Anđeles Lejkersima rezultatom 120:113.

Jokić je dao 28 poena, uz 12 skokova i 13 asistencija, a imao je i devet izgubljenih lopti. Isti broj poena za Denver postigao je Džamal Marej, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Luka Dončić sa 27 poena , uz 11 skokovs i sedam asistencija. Lebron Džejms je dao 16 poena, a oborio je i novi rekord.

Džejms je prestigao Karima Abdul-Džabara po broju ubačenih šuteva iz igre, sad ih na kontu ima 15.838.

Denver je sad četvrti na Zapadu sa skorom 39-24, dok je sa druge strane tim iz Los Anđelesa sa skorom 37-25 ostao na šestoj poziciji.

NBA rezultati: Denver - LA Lejkers 120:113, Orlando - Dalas 115:114, Vašington - Juta 112:122, Majami - Bruklin 126:110, Hjuston - Golden Stejt 113:115 posle produžetka, Minesota - Toronto 115:107, San Antonio - Detroit 121:106, Finiks - Čikago 103:105, Sakramento - Nju Orleans 123:133.

Autor: Marija Radić