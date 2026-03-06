Tanjga pred derbi sa Partizanom: Imperativ je pobeda, prošle godine su sve dali da nas ostave bez Evrope

U nedelju će u Novom Sadu biti odigrana derbi utakmica 26. kola Superlige Srbije, Vojvodina će dočekati Partizan i biće ovo bitka za drugo mesto na tabeli.

Obe ekipe vezale su dva poraza u domaćem prvenstvu i san o prvom mestu je raspršen, ali vodiće se velika borba za drugo mesto koje bi, u slučaju da Crvena zvezda osvoji Kup vodilo u kvalifikacije za Ligu Evrope. Iz tog razloga ovaj meč ima veliki značaj, a Miroslav Tanjga je saglasan sa tim:

- U momentu u kom se nalazimo i mi i Partizan, ovaj duel je za obe ekipe više nego bitan. Mi smo možda malo opušteniji, jer smo pre nekoliko dana na kraju dobili utakmicu koja nam je do sada bila najvažnija. Mi smo pobedili ubedljivo na penale, na čemu treba da se zahvalimo našem golmanu Matiji Gočmancu. To je jedan znak da se polako vraćamo. Sada moramo ponovo da verujemo u sebe i svoje mogućnosti, što se u poslednje vreme malo izgubilo.

Istakao je trener Vojvodine i da postoji nekoliko kadrovskih problema:

U toj poslednjoj utakmici pokazali smo da se vraćamo, ali moramo da nastavimo u tom ritmu, da budemo agresivni i samouvereni. Sličan problem imaju i igrači Partizana, ali nećemo o njima. Svako ima svoje probleme i rešava ih kako zna. Mi imamo dovoljno svojih – Petrović je pod znakom pitanja, isto kao i Crnomarković . Tako da imamo problema, ali ne tražimo alibi. U meč ulazimo kao i u svaki do sada, s tim da je ovo ipak derbi. Mislim da smo spremni. Partizan je možda malo odmorniji, ali to ne sme da utiče na našu predstavu.

Imperativ je - pobeda:

- Nama je imperativ da pobedimo Partizan, jer im prilazimo na bod, ali ima još dosta utakmica. Moramo svaku šansu da iskoristimo. Uvek postoje prepreke, kao i sada – izgubili smo dve utakmice pa su se planovi malo poremetili. Da smo pobedili, već bismo mogli da budemo ispred Partizana. Sada opet treba da pokažemo da možemo svakog da pobedimo, da igramo na rezultat i da budemo takmičari. Nekada nam taj ritam nedostaje i onda nam se dese porazi kao ova dva. Momci su svesni da ove sezone imamo šansu da budemo drugi, ali ne smemo da zaboravimo da je naš cilj bio plasman u Evropu, znači prva četiri mesta.

Cilj Vojvodine do kraja sezone je jasan:

- Moramo da budemo realni – u poslednjih godinu dana ostali smo bez petorice standardnih igrača. Nema opuštanja, primarni cilj je Evropa, a svaku šansu da uradimo nešto više od toga moramo da iskoristimo. Ali, isto tako priznajemo da sa posebnom motivacijom ulazimo u ovu utakmicu, jer nam je Partizan veliki dužnik. Prošle godine su dali poslednje atome snage da pobede u meču koji im ništa rezultatski nije donosio i ostavili su nas bez Evrope. Ali to je bila sportska priča, mi smo tada njima čestitali, a nadamo se da će i oni nama čestitati ako sutra pobedimo.