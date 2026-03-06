SVETSKA EKSKLUZIVA! Otkrivamo koje nas MMA borbe čekuju na UFC spektaklu u Beogradu: Šestorica ovdašnjih boraca, brutalna svetska imena... Ovo je potpuno ludilo

Ko će sve da bude deo UFC spektakla u prestonici Srbije? Ovo su prve informacije.

UFC ima plan da u maju ove godine dođe u Srbiju. Vodeća svetska MMA organizacija bi trebalo da organizuje veče borbi u našoj zemlji 16. maja.

MMA novinar i autor podkasta "Best MMA", "Krazy Kevin", objavio je informacije o planovima organizacije koju vodi Dejna Vajt.

"Udarne vesti! Prema izvorima: UFC planira da ode u Beograd, Srbiju, u maju na UFC "fajt kard". Glasine o datumu događaja su 16. maj", poručio je Kevin uz sledeću napomenu:

"Još ništa nije zvanično, datum i lokacija se mogu promeniti, ali za sada su ovo UFC planovi", napisao je on.

UFC je do sada dolazio u Evropu više od 50 puta, međutim, Srbija bi bila tek 12. zemlja sa starog kontinenta koja bi ugostila najbolje MMA borce na svetu.

Ko sve dolazi?

Glavna borba večeri, prema određenim informacijama do kojih smo došli, mogla bi da bude - Uroš Medić protiv Leona Edvardsa. Medić je 12. na listi, a Edvards na poziciji 8. To bi bila idealna borba za Medića, a pomalo rizična za Edvardsa jer bi udario na čoveka koji posle Aleksa Pereire ima najviše nokauta u poslednjih pet godina.



Pored nje, u MMA krugovima spekuliše se da bi Aleksandar Rakić mogao da se suoči sa Darenom Hilom ili, moguće, sa Janom Blahovičem. Nema sumnje i jedno i drugo bilo bi potpuni spektakl.

Sve glasije se pominju i regionalni borci - Miloš Janičić, Stefan Todorović, Miljan Zdravković, Ante Delija kao učesnici u preostalim borbama programa. Njihovi rivali? U toj priči su Ateba Gotje, Šem Rok, Bogdan Grad, Bernardo Sopaj...

Za sve fanove borbi, ovo je prilika da vide najbolje mečeve u oktagonu, kako između svetskih zvezda, tako i boraca iz naših krajeva. S nestrpljenjem se čeka potvrda celog događaj. Ako do nje i zvanično dođe - izvesno je da će se za tražiti "karta više"...

Lokacija: izvesno Beogradska arena. Najveća dvorana u regionu. I ona će da bude mala da primi sve zainteresovane za ovak spektakl.

Autor: D.Bošković