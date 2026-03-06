Pogledajte kako izgleda vila Nikole Jokića: Košta 4,5 miliona dolara, ima 29 soba, bioskop, bazen... (VIDEO)

Nikola Jokić uspešno čuva svoj privatni život daleko od javnosti i medija, ali budući da je reč o jednom od najboljih košarkaša današnjice, aktuelnom NBA šampionu, dvostrukom MVP-ju lige i prošlogodišnjem MVP-ju finala, interesovanje za njegov život je stalno prisutno.

Tek nedavno je postalo poznato da je Jokić još 2021. godine kupio luksuznu vilu u naselju Cherry Hills Village, nedaleko od Denver, za koju je izdvojio 4,5 miliona dolara. Vila se prostire na 1.114 kvadratnih metara i ima čak 29 prostorija, od kojih većina poseduje sopstveno kupatilo.

Njegov dom je smešten u mirnom i zelenilom okruženom ambijentu, sakriven od znatiželjnih pogleda. Prostrano dvorište pruža dovoljno mesta za porodično uživanje, dok visoko drveće dodatno obezbeđuje privatnost. U sklopu imanja nalazi se i veliki bazen za letnje opuštanje, kao i kućni bioskop koji može da primi 12 gledalaca. Tu je i teretana koju Jokić koristi kako bi održavao formu za utakmice.

Prilikom uređenja kuće pažnja je posvećena svakom detalju – parket je izrađen od vrhunskog drveta, dok su brojni elementi dekoracije od mermera, što se moglo videti na fotografiji iz njegovog doma kada su ga posetili selektor Svetislav Pešić i direktor reprezentacije Dragan Tarlać.

Na fotografijama se može primetiti i da vila ima izuzetno visoke plafone, a kako sve izgleda – pogledajte u pratećem video materijalu.

Autor: Marija Radić