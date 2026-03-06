AKTUELNO

Košarka

Pogledajte kako izgleda vila Nikole Jokića: Košta 4,5 miliona dolara, ima 29 soba, bioskop, bazen... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Nikola Jokić uspešno čuva svoj privatni život daleko od javnosti i medija, ali budući da je reč o jednom od najboljih košarkaša današnjice, aktuelnom NBA šampionu, dvostrukom MVP-ju lige i prošlogodišnjem MVP-ju finala, interesovanje za njegov život je stalno prisutno.

Tek nedavno je postalo poznato da je Jokić još 2021. godine kupio luksuznu vilu u naselju Cherry Hills Village, nedaleko od Denver, za koju je izdvojio 4,5 miliona dolara. Vila se prostire na 1.114 kvadratnih metara i ima čak 29 prostorija, od kojih većina poseduje sopstveno kupatilo.

Njegov dom je smešten u mirnom i zelenilom okruženom ambijentu, sakriven od znatiželjnih pogleda. Prostrano dvorište pruža dovoljno mesta za porodično uživanje, dok visoko drveće dodatno obezbeđuje privatnost. U sklopu imanja nalazi se i veliki bazen za letnje opuštanje, kao i kućni bioskop koji može da primi 12 gledalaca. Tu je i teretana koju Jokić koristi kako bi održavao formu za utakmice.

@athletehomes

Nikola Jokic’s $4.5 Million Mega Mansion Home in Colorado. #mansion #fyp #nikolajokic #jokic #denvernuggets #athlete #denvercolorado

♬ Drake style/HIPHOP beat(1491552) - Burning Man

Prilikom uređenja kuće pažnja je posvećena svakom detalju – parket je izrađen od vrhunskog drveta, dok su brojni elementi dekoracije od mermera, što se moglo videti na fotografiji iz njegovog doma kada su ga posetili selektor Svetislav Pešić i direktor reprezentacije Dragan Tarlać.

Na fotografijama se može primetiti i da vila ima izuzetno visoke plafone, a kako sve izgleda – pogledajte u pratećem video materijalu.

pročitajte još

NESTVARNO! Čudesna Lindzi Von već trenira (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Izgled

#Kuća

#Nikola Jokić

#soba

#vila

#Život

POVEZANE VESTI

Košarka

TEŠKO DETINJSTVO NIKOLE JOKIĆA! Najbolji centar NBA lige otkrio neverovatnu životnu priču: Njih šestoro se gužvalo u malom stanu

Košarka

Raskoš i elegancija! Pogledajte kako izgleda vila Nikole Jokića: Ima 29 SOBA, kućni bioskop i teretanu, a jedan 'detalj' u dvorištu će vas ostaviti be

Domaći

Evo kako izgleda vila Nikole Jokića u Americi: Ogromno imanje, lični bioskop i teretana, a tek da vidite bazen u dvorištu (VIDEO)

Košarka

Hit snimak iz Švedske: Jokić iz sveg glasa peva Džejev hit - evo šta je slavio

Domaći

ČIST LUKSUZ! Evo kako izgleda vila Nikole Jokića za koju je izdvojio 4 miliona dolara: BAZEN, MERMER I ELEGANTNI LUSTERI

Košarka

NIKOLA JEDVA PREŽIVEO NESREĆU! Poginulo 47 ljudi, on čistom srećom ostao živ: Bilo je zastrašujuće, pali smo niz liticu