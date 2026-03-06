UEFA KAZNILA REAL ZBOG NACIZMA! Španija je zapanjena

Najnovije vesti iz UEFA vezane su za najtrofejniji evropski fudbalski klub, Real Madrid.

Naime, Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) kaznila je uslovno Real delimičnim zatvaranjem stadiona zbog nacističkog pozdrava koji je jedan navijač pokazao tokom meča protiv Benfike.



Kontrolno, etičko i disciplinsko telo UEFA naredilo je delimično zatvaranje stadiona "Santijago Bernabeu" na jednu utakmicu zbog "rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača", navodi se u saopštenju.

Zatvaranje će biti sprovedeno samo ako se prekršaj ponovi u roku od godinu dana.

UEFA je, takođe, izrekla Madrođanima finansijsku kaznu od 15.000 evra.

Autor: D.Bošković