AKTUELNO

Fudbal

UEFA KAZNILA REAL ZBOG NACIZMA! Španija je zapanjena

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Cesar Cebolla ||

Najnovije vesti iz UEFA vezane su za najtrofejniji evropski fudbalski klub, Real Madrid.

Naime, Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) kaznila je uslovno Real delimičnim zatvaranjem stadiona zbog nacističkog pozdrava koji je jedan navijač pokazao tokom meča protiv Benfike.


Kontrolno, etičko i disciplinsko telo UEFA naredilo je delimično zatvaranje stadiona "Santijago Bernabeu" na jednu utakmicu zbog "rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača", navodi se u saopštenju.

Zatvaranje će biti sprovedeno samo ako se prekršaj ponovi u roku od godinu dana.

UEFA je, takođe, izrekla Madrođanima finansijsku kaznu od 15.000 evra.

Autor: D.Bošković

#UEFA

#evropski fudbalski klub

#fudbal

#zapanjeno

#Španija

POVEZANE VESTI

Fudbal

UEFA DONELA DVE ODLUKE VEZANE ZA SRBIJU: Nekima se neće svideti...

Fudbal

REAL HITNO REAGOVAO: Zbog teške povrede zvezde ekipe u Madrid stiže prvak Evrope

Fudbal

Kraljevska cena za spektakularno pojačanje: Real Madrid pustio u prodaju dres Kilijana Mbapea

Fudbal

Real Madrid: Dostavili smo UEFA-i sve dokaze o incidentima na meču protiv Benfike (VIDEO)

Fudbal

NESPORTSKO PONAŠANJE! UEFA kaznila trojicu fudbalera Real Madrida!

Fudbal

U derbiju četvrtfinala Lige šampiona igraće fudbaleri Reala i Mančester Sitija