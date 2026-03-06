ZVEZDA SKUPO PLATILA UTAKMICU U NOVOM PAZARU: Stanković ostao bez jednog od važnih fudbalera u nastavku sezone!

Crveno-beli imaju velikih problema sa navalnim igračima Crvena zvezda je pobedila Novi Pazar (2:0) i plasirala se u polufinale Kupa Srbije, međutim trijumf u Raškoj skupo je plaćen.

Poznato je da je Mateus zbog povrede glave završio u bolnici, dok je povreda Bruna Duartea bila pod znakom pitanja.

Prema informacijama iz Crvene zvezde Bruno Duarte je povredio zadnju ložu i predstoji mu pauza u periodu od dve do tri nedelje. Na meču protiv Novog Pazara, polovinom prvog poluvremena Brazilac je završio na travi, a onda sa bolnom grimasom i uz podršku fizioterapeuta crveno-belih napustio teren.

Lekarski tim FK Crvena zvezda odlučio je da u narednim danima pomno prati situaciju sa Brunom Duarteom. Čekaju Brazilca snimanja u narednim danima, a iz kluba poručuju da će potruditi da se on što pre stavi na raspolaganje treneru Dejanu Stankoviću. Opet, sa oporavkom se neće žuriti, kako bi Duarte bio maksimalno spreman za sve napore koje klub očekuju u nastavku sezone.

Crvena zvezda je u ozbiljnom problemu sa napadačima, jer Marko Arnautović nije na svom maksimumu. I on ima problema sa mišićem noge. Holanđanin Džej Enem koji je stigao iz OFK Beograda povredio se u Kragujevcu, čim je dao gol Radničkom 1923, pa je morao pre vremena da napusti teren.

Crvena zvezda u nedelju od 16.00 časova igra utakmicu protiv Napretka u Superligi. Trener Dejan Stanković moraće da improvizuje, deluje da će Aleksandar Katai biti rešenje za napad. Ostaje otvoreno pitanje da li će šef struke posegnuti za Aleksom Damjanovićem, koji posle prodaje Leverkuzenu igra za Grafičar do kraja sezone.

