AKTUELNO

Košarka

DONČIĆ U NEKOLIKO REČI O JOKIĆU REKAO SVE! Luku posle utakmice pitali o Srbinu, evo šta je odgovorio

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Tony Gutierrez/Tanjug AP/Darko Vojinovic/PINK.RS/Z. VELJKOVIĆ ||

Lejkersi su izgubili od Denvera koje je do trijumfa vodio Jokić svojim novim tripl-dabl učinkom.

Srpski košarkaš nastavlja da pruža sjajne partije i beleži fantastične brojke, a Nagetsi su na domaćem terenu uspeli da dođu do druge uzastopne, a ukupno 39. pobede u sezoni.

Dončić, koji je utakmicu završio sa 27 poena, 11 skokova i sedam asistencija je posle meča dobio pitanje o Jokiću i njegovoj igri.

"Postoji razlog zašto je on MVP. Veoma ga je teško zaustaviti. I jednostavno morate da pokušate da mu otežate posao".

Somborac je protiv Lejkersa postigao 28 poena, uz 12 asistencija i 12 skokova.

Dončić na korak do suspenzije

Slovenac je sredinom drugog poluvremena imao komentar za sudiju, a zbog toga je dobio tehničku grešku. Dončić nije mogao da veruje šta se desilo što se vidlo po reakciji nakon što ga je sudija kazni.

U svakom slučaju, Luka će morati da obrati pažnju na ponašanje u nastavku sezone pošto je ovo bila njegova 15. tehnička greška u sezoni. Prema pravilima, kada košarkaš napravi 16. tehničku grešku u sezoni dobija suspenziju od jedne utakmice.

Nakon toga, svaka druga tehnička greška donosi mu novu suspenziju.

Autor: Iva Besarabić

#Košarka

#Košarkaš

#Luka Dončić

#NBA likga

#Nikola Jokić

POVEZANE VESTI

Košarka

Jokić moćnom partijom vodio Denver do novog trijumfa, malo mu falilo za novi tripl-dabl

Košarka

Jokić zasijao u finišu meča, Denver dobio dramu protiv Sakramenta u poslednjem minutu

Košarka

ISTORIJA! UTAKMICU PRED KRAJ SEZONE JOKIĆ URADIO NEŠTO NESTVARNO! Svet se divi Srbinu! Pre njega ovakav podvig su imala samo još dva košarkaša

Košarka

POKLON KOJI ĆE ZAUVEK OSTATI MISTERIJA - Jokić krije šta je dobio od Dončića za rođendan

Košarka

ČUDNA SITUACIJA U DENVERU! Meloun nije znao ništa o povredi Jokića: Trener Nagetsa odgovorio na pitanje o Srbinu

Košarka

Kakva NBA noć: Jokić ostvario 23. tripl-dabl u sezoni u pobedi Denvera