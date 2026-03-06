AKTUELNO

Košarka

SKANDAL U SVETU SPORTA! Uhapšen jedan od najboljih košarkaša NBA lige - Evo šta je uradio

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: AP Photo/Howard Lao ||

Košarkaš Finiks Sansa Dilon Bruks uhapšen je u petak u Skotsdejlu zbog vožnje pod dejstvom alkohola, prenosi "TMZ Sports".

Prema navodima policije koje prenosi TMZ, krilni igrač je uhapšen oko 2 sata ujutru, a iz pritvora je pušten oko 3:20.

U izveštaju se navodi da je Bruks tokom postupanja policije bio pristojan i sarađivao sa policajcima, nakon čega je ubrzo pušten na slobodu.

Pre dolaska u Finiks igrao je za Hjuston Roketse.

Autor: Iva Besarabić

#Dilon Bruks

#Hapšenje

#Košarka

#Policija

#Sport

#nba liga

POVEZANE VESTI

Društvo

Crna statisika! U saobraćaju za šest meseci poginule 222 osobe - evo koji su najčešći uzroci

Hronika

SEDMORO ZAVRŠILO IZA REŠETAKA ZBOG DROGE I ALKOHOLA: Među njima i devojka koja je izazvala udes!

Region

SRBIN UHAPŠEN ZBOG SAOBRAĆAJNOG PREKRŠAJA U CRNOJ GORI! Pijan i drogiran divljao na Žabljaku - Evo koliku KAZNU mora da plati

Region

Hapšenje u Baru: Vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, jedan se nije zaustavio na znak 'stop'

Košarka

POVREDIO SE NIKOLA JOKIĆ?! Loše vesti iz Denvera

Hronika

Srbin završio u crnogorskom zatvoru: Vozio sa skoro 2 promila alkohola u krvi