SKANDAL U SVETU SPORTA! Uhapšen jedan od najboljih košarkaša NBA lige - Evo šta je uradio

Košarkaš Finiks Sansa Dilon Bruks uhapšen je u petak u Skotsdejlu zbog vožnje pod dejstvom alkohola, prenosi "TMZ Sports".

Prema navodima policije koje prenosi TMZ, krilni igrač je uhapšen oko 2 sata ujutru, a iz pritvora je pušten oko 3:20.

U izveštaju se navodi da je Bruks tokom postupanja policije bio pristojan i sarađivao sa policajcima, nakon čega je ubrzo pušten na slobodu.

🚨 EXCLUSIVE: Phoenix Suns' Dillon Brooks was arrested for DUI in Scottsdale.



Details: https://t.co/7T3hlRFggy pic.twitter.com/WZ6yyaAEUR — TMZ (@TMZ) 06. март 2026.

Pre dolaska u Finiks igrao je za Hjuston Roketse.

Autor: Iva Besarabić