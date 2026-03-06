PEŠIĆ SRUŠIO 'SVOJU' ZVEZDU: Crveno-beli napravili korak nazad u borbi za plej-of

Košarkaši Crvene zvezde su doživeli izuzetno neprijatno iznenađenje na svom terenu. Oni su u okviru 30. kola pred punom Beogradskom arenom poraženi od prežaljenog Bajerna iz Minhena sa 85:80, čime su doveli u pitanje plasman među najboljih šest ekipa u Evroligi.

Crveno-beli su bili ogroman favorit, ali, Svetislav Pešić na kraju odlazi kao pobednik.

Neverovatno je ono što je Zvezda uspela da uradi na ovoj utakmici, gde je praktično pobeda već bila zapisana unapred. Možda je zapravo to bio i najveći problem u ovom susretu, s obzirom na to da crveno-beli i dalje ne mogu da se izbore sa pritiskom koji se na njih nameće. A, kad je reč o utakmici, ponovo identično.

Imale su ekipe u Evropi i pauzu zbog reprezentacija, pa bi nekako logično delovalo kao da je pauza dobro došla za odmor, da se napune baterije, da se pripremi sve za nastavak sezone. Međutim, Zvezda je još jednom pokazala da njoj nekada logične stvari i ne idu na ruku.

TOK MEČA:

40' Dimitrijević je promašio šut

Mekintajer fauliran, ali nema penala pošto je Bajern tek sasda izašao iz bonusa.

Tajm-aut za Obradovića 33 sekunde pre kraja.

Nvora je promašio, ali je Moneke fauliran 28 sekundi pre kraja za dva bacanja. Promašio je prvo, promašio i drugo.

Lučić je fauliran 24 sekunde pre kraja. Pogodio je Lučić prvo, ali promašio drugo - 80:85.

39' Ratan-Mejs je pogodio preko Nvore za dva - 80:84.

37' Ratan-Mejs pogađa - 78:80.

Zvezda nije iskoristila nekoliko napada, pa Obradović traži tajm-aut.

36' Moneke stiže do 22. poena - 78:75. Najefikasniji je igrač Zvezde na utakmici.

Obst pogađa torjku za izjednačenje - 78:78.

Tajm-aut. Do kraja nešto više od četiri minuta.

33' Nvora je fauliran pri šutu. Pogodio je oba, Zvezda vodi - 74:73.

32' Gabrijel je fauliran. Polovičan je sa penala - 70:73.

Izundu zakucava - 72:73.

4. četvrtina Zvezda ulazi sa minus dva - 70:72.

30' Ratan-Mejs vraća trojku - 68:70.

Izundu za izjednačenje - 70:70.

Ratan-Mejs pogađa uz prekršaj - 70:72. Nije pogodio dodatno bacanje.

29' Batler postiže trojku, svoju prvu - 65:67.

Gabrijel je fauliran. Promašio je prvo, potom i drugo bacanje.

Odželej pogađa za tri, Zvezda vodi - 68:67.

28' Moneke pogađa trojku za izjednačenje - 62:62.

Gabrijel je fauliran pri šutu. Pogodio je oba - 62:64.

Džesap pogađa za tri - 62:67.

27' Dobrić pogađa za tri - 59:60.

Džesap povećava na 59:62.

26' Gifaj stiže do šestog poena - 56:60.

25' Nvora smanuje sa linije penala - 51:56.

Bajern je izađao iz bonusa, Zvezda nema nijedan faul.

Lučić stiže do šestog poena - 51:58.

Nvora smanjuje - 53:58.

Tehnička greška za Svetislava Pešića. Sudije su dosudile faul u napadu Dimitrijeviću, sa čim se Pešić nije složio. Nvora smanjuje na 54:58.

Bolomboj za 56:58. Zvezda se potpuno vratila u meč.

23' Lučić pogađa svoj četvrti poen - 47.54.

Nvora smanjuje svojim prvim poenima iz igre - 49:54.

21' Mekormak postiže prve poene u drugom poluvremenu - 43:52.

Moneke smanjuje - 45:50. Moneke još jednom precizan - 47:52.

3. četvrtina

Zvezda ulazi sa sedam poena minusa - 43:50.

20' Odželej je fauliran, pogodio je oba bacanja - 38:50. Zvezda šutira 15/17 sa linije slobodnih bacanja.

Moneke u kontri poentira - 40:50.

Batler uz zvuk sirene pogađa za tri - 43:50. Zvezda serijom 7:0 završava prvo poluvreme.

19' Obst pogađa za tri - 36:49.

Saša Obradović je dobio tehničku grešku! Nezadovoljan je što u prethodnom napadu Crvene zvezde nije dosuđen faul.

Obst je neumoljiv - 36:50.

18' Dimitrijević prekida nalet Zvezde trojkom - 32:44.

Moneke je na liniji bacanja. Pogodio je prvo, potom i drugo - 34:44. Zvezda je dobra sa penala, ima 13 od 15.

Dimitrijević je fauliran pri šutu. Zvezda sada izlazi iz bonusa. Pogodio je oba - 34:46. Njegovih 11 poena.

Moneke poentira - 36:46.

17' Izundu zakucava - 30:41.

Mekintajer pogađa, Pešić traži tajm-aut - 32:41. Serija Zvezde 6:0.

16' Nvora je fauliran pri šutu. Ali je Bajern svakako izašao iz bonusa. Pogodio je samo prvo - 26:39.

Obst postiže lake poene na dodavanje Lučića - 26:41.

Batler je fauliran. Pogodio je prvo, pa i drugo bacanje - 28:41.

15' Kodi Miler-Mekintajer pogađa prvu trojku za crveno-bele, i to iz desetog pokušaja - 25:36.

Obst je fauliran pri šutu za tri poena. Hladnokrvni Nemac pogađa sva tri bacanja - 25:39.

14' Ratan-Mejs pogađa trojku - 20:31.

Gifi u kontri pogađa za 20:33. Tajm-aut za Obradovića.

13' Gifi je precizan, Bajern prvi put ima dvocifrenu prednost - 18:28.

Batler smanjuje sa linije penala - 20:28.

12' Izundu je fauliran, polovičan je sa linije penala - 18:26.

11' Džesap pogađa trojku, plus devet za Bajern - 17:26.

Zvezda šutira 0/6 za tri poena, Bajern 4/7.

2. četvrtina

Crvena zvezda sa minus šest ulazi u drugu četvrtinu - 17:23.

10' Gabrijel još jednom poentira - 17:21.

Opet Gabrijel ima lake poene, njegov šesti poen - 17:23.

Zvezda nije uspela da poentira u poslednjem napadu, pa gosti sa plus šest ulaze u drugu četvrtinu.

9' Bolomboj stiže do četvrtog poena - 17:19.

8' Majk je upisao svoju prvu trojku - 15:19.

7' Moneke je fauliran za dva bacanja. Pogodio je prvo, takođe i drugo - 13:14. Ima sedam poena.

Lučić se upisao u strelce - 13:16.

Bolomboj je fauliran. Bajern je tek sad izašao iz bonusa, ali je dozvolio Zvezdi ogroman broj slobodnih bacanja, čak pet. Bolomboj pogađa oba bacanja - 15:16.

6' Gabrijel je ušao u igru i odmah poentirao - 9:11.

Moneke zakucava - 11:11. Peti njegov poen.

Dimitrijević upisuje svoju drugu trojku - 11:14.

5' Moneke pogađa pod faulom - 8:7. Pogodio je i dodatno bacanje - 9:7.

Mekormak snažno zakucava za svoj četvrti poen i izjednačenje - 9:9.

4' Motejunas na asistenciju Mekintajera upisuje svoj 4. poen - 4:7.

mekintajer u kontri postiže svoje prve poene - 6:7.

3' Mekormak se upisuje u strelce - 2:7.

2' Nenad Dimitrijević postiže prvu trojku na utakmici - 2:3.

Majk je fauliran. Bivši košarkaš Partizana je oba puta bio precizan - 2:5.

1' Motejunas iz druge šanse postiže prve poene na meču - 2:0.

1. četvrtina

Miler-Mekintajer, Nvora, Moneke, Kalinić i Motejunas su startovali za Zvezdu.

Bajern je počeo sa petorkom Dimitrijević, Obst, Majk, Lučić i Mekormak.

Sastavi

CRVENA ZVEZDA - BAJERN

Hala: Arena

Sudije: Karlos Peruga (Španija). Joanis Fufis (Grčka), Edvard Udjanski (Velika Britanija)

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Batler, avidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović

BAJERN: Dimitrijević, Da Silva, Ratan-Majls, Gifi, Fojtman, Džesup, Lučić, Obst, Holac, Majk, Gejbrijel, Mekormak. Trener: Svetislav Pešić

Autor: Iva Besarabić