Siner brutalno započeo Indijan Vels, ovo ne izgleda dobro za Alkaraza i Đokovića

Italijanski teniser Janik Siner bio je neumoljiv u svom prvom nastupu na Mastersu u Indijan Velsu u noći između petka i subote, pošto je za svega 64 minuta savladao češkog kvalifikanta Dalibor Svrčina rezultatom 6:1, 6:1.

U potrazi za svojom prvom titulom u Indijan Vels, drugi nosilac je potpuno nadigrao Svrčinu snažnim udarcima i visokim tempom igre, ne ostavivši rivalu gotovo nikakvu šansu.

- Mentalno se osećam veoma dobro - rekao je Siner, koji je igrao prvi meč još od poraza u Dohi od Jakuba Menšika, pa dodao:

- Smiren sam i opušten, ali sam ujedno veoma srećan što ponovo mogu da se takmičim. Mnogo smo radili, sate i sate na terenu, ali i u teretani. Pokušavam da postanem još jači fizički. Imali smo po dva treninga dnevno i gotovo da nije bilo slobodnih dana.

Sinerov najbolji rezultat u kalifornijskoj pustinji su polufinala iz 2023. i 2024. godine. Ukoliko bi ove godine osvojio trofej u Indijan Vels, 24-godišnji Italijan kompletirao bi zbir titula na svih šest turnira iz serije Masters 1000 koji se igraju na tvrdoj podlozi.

Siner je igrao veoma blizu osnovne linije i terao Svrčinu na duboku poziciju u terenu, što mu je omogućilo da često izlazi na mrežu i završava poene. Osvojio je čak 15 od 17 poena na mreži.

Od rezultata 1:1 u prvom setu Siner je nanizao devet uzastopnih gemova pre nego što je Svrčina uspeo da osvoji naredni. Italijan, osvajač 24 titule na ATP turu, kojem nedostaje još pet pobeda do jubileja od 100 trijumfa na turnirima serije 1000, popravio je svoj skor ove sezone na 8-2.

Autor: S.M.