Održana komemoracija Aleksandru Boričiću na stadionu 'Rajko Mitić'

Komemoracija nekadašnjem predsedniku Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandru Boričiću održana je danas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Boričić je preminuo 4. marta u 78. godini života posle kraće bolesti, a biće sahranjen danas u 12.30 časova na Centralnom groblju u Beogradu.

Na početku komemoracije prikazan je film posvećen Boričiću.

Predsednik Upravnog odbora Odbojkaškog kluba Crvena zvezda Dragan Kilibarda naveo je da svako ko je poznavao Boričića nosi lepe uspomene na njega.

- Ovde ima mnogo svedoka njegovih uspeha. Zvezda mu je pored porodice bila na prvom mestu. On je bio na svim pozicijama u Zvezdi i osvojio je sve. Bio je veliku vizionar koji je uspostavljao nove standarde, za njega ništa nije bilo nemoguće. Mnogi su učili od njega, večno ćemo ga pamtiti. Spadao je u red najznačajnijih ljudi u istoriji svetske odbojke. Bio je sportska gromada i čovek koji je uvek bio spreman da sasluša - rekao je Kilibarda.

Predsednik Evropske odbojkaške federacije (CEV) Roko Sikirić istakao je da će Boričić ostati upamćen po odlučnosti i upornosti.

- Okupili smo se kako bismo odali počast čoveku koji je ostavio trag u svetskom sportu. Bio je lider i vizionar. Ostvario je mnoge uspehe, a njegov najveći ponos bili su supruga, ćerke i unici. Na nama je da nastavimo da gradimo temelje koje je on postavio. Evropska federacija će ga zauvek pamtiti - izjavio je Sikirić.

Predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Đula Mešter rekao je da je Boričić doprineo ugledu srpske odbojke u svetu.

-Izgradio je naš sport od nule i doveo do toga da Srbija postane odbojkaška zemlja. Ostaće upamćen kao neko čije su vizija i harizma doprinele razvoju i evropske odbojke. Bio je jedinstven i neponovljiv i to vidim sa ove moje pozicije. Uvek je za sve imao rešenje. Možemo da budemo srećni što smo živeli u njegovo vreme - poručio je Mešter.

Nekadašnji odbojkaški reprezentativac Vladimir Grbić izjavio je da je od Boričića mnogo naučio u oblasti sportske diplomatije.

- Bio je čovek od vrhunskog integriteta, uvek spreman za razgovor i pronalaženje solucije. Nikad nije donosio odluke na prečac. Rekao bi - ako tražiš problem onda ćeš naći problem, ako tražiš soluciju onda nemaš problem. Ostavio je prazninu koju niko ne može da popuni. Crvena zvezda je izgubila velikog zvezdaša, a sport i odbojka nisu svesni koga su imali. Prave vrednosti ljudi shvatimo tek kad ih izgubimo. Hvala ti za svaki savet - naveo je Grbić.

Nekadašnji odbojkaški reprezentativac Nemanja Petrić istakao je da je Boričić ostavio dubok trag u odbojkaškom svetu.

- Čast mi je što sam ga poznavao. Odbojka i sport za njega nisu bili samo takmičenje, već i prostor gde može da pokaže svoju viziju. Najviše ćemo ga pamtiti kao iskrenog prijatelja koji je uvek bio spreman da pruži pomoć. Uvek nas je ispraćao miran i sugran da ćemo napraviti rezultat. Dragi Boro, tvoj potpis ostaje na svakom podijumu gde naša federacija slavi - rekao je Petrić.

Predsednik Svetske odbojkaške federacije (FIVB) Fabio Azevedo rekao je da je Boričić bio veliki ambasador odbojke koji je ujedinjavao nacije.

- Bio je ne samo veliki lider već i veliki prijatelj. Bili smo privilegovani da delimo trenutke sa njim. Njegova zaostavština ostaće zapamćena, i uvek će biti deo naše odbojkaše porodice. Počivaj u miru, prijatelju moj - izjavio je Azevedo.

Generalni sekretar Sportskog društva Crvena zvezda Zoran Avramović naveo je da je Boričić bio legenda za vreme svog života.

- Ovo nije odlazak, on će uvek biti tu sa nama. Malo je takvih ljudi kao što je bio Boričić. Bio je najveći zvezdaš, a sudbina je htela da je preminuo baš na rođendan Crvene zvezde -rekao je Avramović.

Komemoraciji su prisustvovali ministar sporta Zoran Gajić, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, generalni sekretar FSS Branko Raduјko, predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda Svetozar Mijailović, generalni direktor FK Crvena zveda Zvezdan Terzić, kao i mnogobrojni sportisti i sportski radnici.

Boričić je rođen 26. maja 1948. godine u Beogradu. Bio je nekadašnji odbojkaški reprezentativac, trener, selektor, dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije, predsednik Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), potpredsednik Svetske odbojkaške federacije (FIVB) i počasni predsednik Odbojkaškog saveza Srbije. U sportu je bio prisutan od 1962. godine, prvo kao igrač u Odbojkaškom klubu Crvena zvezda, a zatim i kao trener i generalni direktor.

Autor: A.A.