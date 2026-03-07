AKTUELNO

Ostali sportovi

SAHRANJEN ALEKSANDAR BORIČIĆ: Poslednje zbogom jednom od najvećih ličnosti evropske i svetske odbojke!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Aleksandar Boričić sahranjen na Centralnom groblju u Beogradu.

Nekadašnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić, koji je preminuo u sredu, u 78. godini posle kraće bolesti, sahranjen je danas na Centralnom groblju u Beogradu.

U prisustvu više stotina ljudi čovek koji je velikim slovima ispisao istoriju srpske, evropske i svetske odbojke ispraćen je u večnu kuću.

Ko je bio Aleksandar Boričić?

Aleksandar Boričić je rođen 26. maja 1948. godine u Beogradu. Bio je nekadašnji odbojkaški reprezentativac, trener, selektor, dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije, predsednik Evropske odbojkaške konfederacije, potpredsednik Svetske odbojkaške federacije i počasni predsednik Odbojkaškog saveza Srbije.

U sportu je bio prisutan od 1962. godine, najpre kao igrač u OK Crvena zvezda, a zatim i kao trener i generalni direktor.

Autor: A.A.

#aleksandar boričić

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Velika tragedija za srpski sport: Umro Aleksandar Boričić

Domaći

SAHRANJEN MIKA ALEKSIĆ: Uplakana supruga, Dule Savić i glumci ispratili ga na večni počinak(FOTO+VIDEO)

Društvo

SAHRANJEN MIODRAG KOSTIĆ! Od uglednog biznismena oprostila se porodica, prijatelji i brojne javne ličnosti

Domaći

KO JE SVE DOŠAO NA SAHRANU MIKE ALEKSIĆA: Dule Savić stigao među prvima, a evo koja glumačka imena su se pojavila na groblju (FOTO+VIDEO)

Društvo

MIKA ALEKSIĆ ĆE BITI SAHRANJEN NA CENTRALNOM GROBLJU: Sud obustavlja postupak

Društvo

POZNATO VREME I MESTO SAHRANE MIKE ALEKSIĆA: Učitelju glume se sudilo zbog zlostavljanja sedam devojaka