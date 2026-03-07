SAHRANJEN ALEKSANDAR BORIČIĆ: Poslednje zbogom jednom od najvećih ličnosti evropske i svetske odbojke!

Aleksandar Boričić sahranjen na Centralnom groblju u Beogradu.

Nekadašnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić, koji je preminuo u sredu, u 78. godini posle kraće bolesti, sahranjen je danas na Centralnom groblju u Beogradu.

U prisustvu više stotina ljudi čovek koji je velikim slovima ispisao istoriju srpske, evropske i svetske odbojke ispraćen je u večnu kuću.

Ko je bio Aleksandar Boričić?

Aleksandar Boričić je rođen 26. maja 1948. godine u Beogradu. Bio je nekadašnji odbojkaški reprezentativac, trener, selektor, dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije, predsednik Evropske odbojkaške konfederacije, potpredsednik Svetske odbojkaške federacije i počasni predsednik Odbojkaškog saveza Srbije.

U sportu je bio prisutan od 1962. godine, najpre kao igrač u OK Crvena zvezda, a zatim i kao trener i generalni direktor.

Autor: A.A.